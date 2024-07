Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros de Extremadura suben un 37,8% en mayo

Rd./Ep.

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) se situó en mayo en 132.960, un 37,8% más que en 2023 (a nivel nacional un 9,6%).

A su vez, en el quinto mes del año se alojaron en estas dependencias un total de 60.033 viajeros, un 37,4% más que en el mismo mes del año anterior (en España un 18,4%), según los datos proporcionados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el turismo rural aumenta interanualmente en viajeros un 28,6% y en pernoctaciones un 26,4% en este mes. La estancia media se sitúa en 2,2 días, produciéndose una tasa interanual del -1,7%.

Además, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura sube respecto al mismo mes de 2023 un 47,1% y las pernoctaciones un 64,5%. La estancia media alcanza 2,77 días, un 11,9% más que en mayo de 2023.

Mientras, en los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros un 48% y las pernoctaciones un 38,7%. La estancia media baja un 6,2% en este mes.

Finalmente, se alojaron en albergues 728 personas y se produjeron 1.532 pernoctaciones. La estancia media se sitúa en 2,1 días, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) subieron un 9,6% en mayo respecto al mismo mes de 2023, superando los 11,5 millones, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En concreto, han crecido en ocho de los nueve últimos meses, dado que en el mes de abril experimentaron una caída del 17,2%, alcanzando los 9 millones.



Las pernoctaciones de residentes crecieron un 12,6% y las de no residentes un 7,9%, mientras que la estancia media registrada fue de 3,4 pernoctaciones por viajero.



Por su parte, las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron en mayo un 4,1%, las de campings un 16,1%, las de turismo rural un 16,7% y las de albergues un 13,1%.



El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 7,3% en mayo respecto al mismo mes de 2023. Por su parte, el Índice de Precios de Campings (IPAC) aumentó un 5,1% y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR), un 5,6%.



LOS APARTAMENTOS CRECIERON UN 4,1%



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 4,1% en mayo, en tanto que las de residentes se incrementaron un 5,1% y las de no residentes un 3,7%. Asimismo, la estancia media descendió un 10,9%, hasta 4,3 pernoctaciones por viajero.



En mayo se ocuparon el 33,1% de las plazas ofertadas, un 6,5% más que en 2023. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 37,3%, un 6,0% más que en 2023.



El 74,1% de las noches las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 35,5% del total.



Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 1,7 millones de pernoctaciones y un aumento del 5,6% respecto a mayo de 2023. Comunidad de Madrid tuvo la mayor ocupación, con el 83,8% de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la Isla de Tenerife fue el destino preferido, con más de 657.000 pernoctaciones. La Isla de Lanzarote presentó el mayor grado de ocupación por apartamentos, del 77,7%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron Arona, San Bartolomé de Tirajana y Tías.



UN 16% MÁS PARA LOS CAMPINGS



Por otro lado, las pernoctaciones en campings aumentaron un 16,1% en mayo respecto al mismo mes de 2023. Las de residentes crecieron un 20% y las de no residentes un 12,4%.



Durante mayo se ocuparon el 39,3% de las parcelas ofertadas, un 10,8% más que en 2023. El grado de ocupación en fin de semana fue del 41,8%, con un aumento del 9,6%. El 50,1% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 25,1% del total.



El destino preferido en campings fue Cataluña, con más de 1,8 millones de noches y un incremento del 19,5% en tasa anual. Por su parte, la Comunitat Valenciana alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 61,1% de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca (Alicante) fue el destino preferido, con más de 754.000 pernoctaciones. Esta zona presentó también el mayor grado de ocupación, con un 75,2%. Los puntos turísticos con más noches alojadas fueron Benidorm, Mont-Roig del Camp y Tarragona.



BALEARES, DESTINO PREFERIDO EN ALOJAMIENTO DE TURISMO RURAL



Además, las noches en alojamientos de turismo rural aumentaron un 16,7% en mayo, creciendo las de los residentes un 14,4% y las de no residentes un 20,4%.



Se ocuparon el 19,1% de las plazas, un 17,3% más que en mayo de 2023. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 33,4%, un 7,5% más.



Islas Baleares fue el destino con más pernoctaciones, con más de 204.000, lo que significa un 18,3% más que el año anterior. Esta comunidad también alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 55,7%.



Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 161.000 pernoctaciones. Esta zona también alcanzó la mayor ocupación, con el 56,8% de las plazas ofertadas.



ALBERGUES REGISTRAN UN AUMENTO DEL 13% EN MAYO



Por último, las pernoctaciones en albergues registraron un aumento anual del 13,1% en mayo. Las de residentes se incrementaron un 6,8% y las de no residentes un 18%. Se ocuparon el 39,6% de las plazas, un 6,8% más que en mayo de 2023. El grado de ocupación en fin de semana bajó un 0,4%, hasta el 42,0%.



Galicia fue el destino preferido, con más de 207.000 pernoctaciones. Comunidad Foral de Navarra alcanzó la mayor ocupación, con el 70,8% de las plazas ofertadas.