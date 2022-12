Cs lamenta que "no va a quedar nadie en Extremadura si el PSOE sigue gobernando"

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, David Salazar, ha lamentado que baje el desempleo en la región y lo siga haciendo en los próximos años porque "no va a quedar nadie en Extremadura si el Partido Socialista sigue gobernando".

Así pues, el diputado de la formación naranja ha indicado que no iba a entrar los datos de desempleo porque, ha justificado, "desde mi grupo parlamentario no vamos a participar de algo en lo que no creemos".

"Los datos se están retorciendo para adaptarlos a un relato", ha aseverado Salazar, quien ha considerado que "no tiene ningún sentido que una mujer o un hombre que acaban de terminar la campaña del tomate y no van a volver a trabajar hasta el año que viene, no se contabilicen como desempleados".

En este sentido, el portavoz de la formación liberal ha criticado esa figura de "trabajador fijo discontinuo" porque se falsean los datos "y se traslada una imagen que no se ajusta a la realidad" con la intención de adaptar los datos a un relato.

"Esto lo digo cuando sí tenemos datos reales como que somos la comunidad donde menos se cobra, que el sueldo medio en Extremadura ha bajado y que ayer un informe decía que esta región es donde menos oportunidades hay", ha relatado.

Por todo ello, Salazar ha señalado que "esos que hoy se dan palmaditas en la espalda" o que "se van a vanagloriar diciendo lo datos tan catastróficos de hace 8 años", en referencia al PSOE, "que sepan que en la última década en la región hay 40.000 extremeños menos", según informa Cs en una nota de prensa.

"Sí, vamos directos al desempleo cero pero porque no va a quedar nadie en Extremadura como siga gobernando el partido socialista", ha concluido.