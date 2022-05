En 2021, órganos judiciales de Extremadura resolvieron 114.482 asuntos, +24,2% que en 2020

Ep

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, ha presentado este lunes la Memoria Judicial de 2021, en la que destaca que los 93 órganos judiciales de la región resolvieron, en 2021, más asuntos de los que ingresaron, con un total de 114.482, lo que significa un aumento del 24,2% más que en 2020, y arroja una media de 1.230,99 asuntos resueltos por órgano judicial.



Tena, que ha estado acompañada de los miembros de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal extremeño, ha destacado que se ha recuperado la "normalidad" en los órganos judiciales tras la pandemia de Covid-19, y ha resaltado que "el trabajo diario y cotidiano ha estado absolutamente normalizado, logrando absorber el incremento de los nuevos asuntos ingresados".



Así, la Memoria Judicial de 2021 pone de manifiesto que los juzgados y tribunales extremeños han aumentado su capacidad de respuesta con un volumen de pendencia similar al de otros años y, en algunos casos, "se ha reducido" en la región, cuya tasa de litigiosidad es la cuarta más baja de España, con 105,8 asuntos por cada 100.000 habitantes.



En cuanto a los asuntos ingresados, destacaron los que entraron en la jurisdicción penal, con 54.944 casos, y tras éstos, los asuntos civiles, con 47.600 nuevos; la jurisdicción social, con 6.949, y 2.587 en la Contencioso Administrativo.



Sin embargo, hay que destacar que fue la jurisdicción Contencioso Administrativa la que sufrió un mayor incremento de casos, en un 29,5%, debido a los numerosos procedimientos que ingresaron a causa de la pandemia, al tener que dar autorización a muchas de las medidas restrictivas adoptadas por la administración con el fin de frenar el número de contagios.



Los casos civiles fueron los segundos en mayor número de nuevos ingresos, con un 21,7 por ciento más, en gran medida debido a los numerosos procedimientos relacionados con las cláusulas suelo. Le siguieron la jurisdicción social con un 15,7 por ciento, y la penal con un 13,4 por ciento.



En 2021, el número de juicios se fue incrementando conforme transcurrían los meses, y en el último trimestre se procedió a suprimir el requisito de la cita previa preceptiva para los ciudadanos, así como la necesidad de que los profesionales de los medios de comunicación se tuvieran que acreditar para acceder a las sedes judiciales y a las salas de vistas.



El número de actuaciones telemáticas también ha sido muy significativo, con la celebración de 5.366 vistas orales y otras 2.813 actuaciones de diversa índole, haciendo un cómputo general de 8.179. La presidenta del TSJEx ha valorado "esta herramienta que ha venido para quedarse" pero ha advertido que los juicios por vídeo-llamada "no son la panacea" y hay causas en las que es imprescindible la presencialidad.



La memoria recoge también la actividad de los distintos registros civiles de la región, los cuales, registraron casi la mitad de nacimientos que defunciones, con 6.542 nacimientos y 11.215 fallecimientos.



VIOLENCIA DE GÉNERO



En materia de violencia de género, destacar la creación, por parte del Ministerio de Justicia, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres, que se ha puesto en marcha el 1 de marzo de 2022 y que, próximamente, se espera que aumente su competencia territorial a otros partidos judiciales de la provincia.



Durante el pasado año, en los órganos judiciales extremeños, se registraron 2.592 denuncias por violencia de género, un 14,6% más que el año anterior. Se dictaron 615 órdenes de protección, un 23% más que en 2020 y se denegaron 208. Se dictaron un total de 465 sentencias condenatorias; 38 absolutorias y 96 sobreseimientos. De las sentencias dictadas, un 92,4% fueron con condena.



NECESIDADES DE LA JUSTICIA EXTREMEÑA



La Memorial Judicial de 2021 del TSJEx recoge también las necesidades que la justicia extremeña como la creación de un Juzgado de lo Mercantil de ámbito provincial y con sede en Cáceres, al ser una de las pocas provincias que carecen de este tipo de órganos con competencias exclusivas y excluyentes, más aún con el aumento de asuntos que se vienen registrando y que se prevé continúe en línea ascendente por las consecuencias provocadas en este ámbito por la pandemia.



Se solicita también la creación del Juzgado de lo Penal nº 2 de Plasencia, ya que el volumen de entrada que tiene el Juzgado de lo Penal nº 1 de la capital placentina está muy por encima de los módulos que aprobó en su día el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), incremento de los asuntos que se vienen manteniendo durante muchas anualidades y que ha obligado a mantener desde hace casi 10 años un refuerzo.



También se recoge la necesidad de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción o de Primera Instancia de Cáceres. La solicitada división de jurisdicciones aconseja que se cree el que sería el Juzgado de Primera Instancia nº 5, o el de Primera Instancia nº 8 que posibilitaría que los números de entrada se encontrasen dentro de los módulos aprobados por el CGPJ de 2018.



Para la provincia de Badajoz se solicita un Juzgado de Primera Instancia para Badajoz, que sería el nº 8, ya que el volumen de asuntos de entrada que se vienen registrando desde hace varios años en los Juzgados de Primera Instancia de Badajoz, "exceden en mucho lo aconsejable conforme a los módulos antes referidos para los Juzgados de esta clase", apunta la memoria.



También se pide un Juzgado de violencia sobre la mujer con sede en Mérida o en Don Benito-Villanueva de la Serena, con competencia exclusiva y territorial de más de un partido judicial distinto al de su ubicación, y que "supondría la deseada atención especializada en esta materia tan sensible a las víctimas residentes en zonas eminentemente rurales".



En cuanto a órganos colegiados, se pide la creación de una plaza de Magistrado para la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Cáceres, con competencia exclusivamente civil, y la creación de una plaza de Magistrado para la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Badajoz, con competencia exclusivamente civil.



Respecto al nuevo Palacio de Justicia de Badajoz, María Féix Tena espera que las obras puedan concluir antes de fin de año para que esté operativo en la primavera de 2023. Sobre la ampliación del Palacio de Justicia de Cáceres, para lo que ya se dispone de la parcela anexa, ha confiado en que se ejecute la partida recogida en los PGE. "Tenemos el compromiso de que se va a ejecutar", ha dicho.



OTRAS ACTIVIDADES



Además, de la actividad de los 93 órganos judiciales de la Comunidad Autónoma, la Memoria también recoge la actividad institucional y de colaboración que el TSJEx mantiene con otras instituciones y con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.



Muestra de ello fue la Jornada sobre Jurisdicción Militar, en la que participaron altos representantes del ejército y de la carrera judicial, así como la constitución de las Comisiones Territoriales de Policía Judicial y de Violencia sobre la Mujer, y a la creación de un grupo de trabajo que ha permitido elaborar una guía de buenas prácticas para la revisión de las sentencias de discapacidad y acomodarlas a la nueva normativa.



En 2021, se retomó el programa de 'Educar en Justicia' y, aunque aún los alumnos, por seguridad sanitaria, no visitaron las sedes judiciales ni asistieron a juicios como se ha venido haciendo en años anteriores, fueron los jueces y magistrados los que se desplazaron a los centros educativos, para acercar la administración de justicia a los alumnos, y en otros casos se les recibió en la sede del TSJEx a fin de que se familiarizaran con las dependenciasjudiciales y salas de vistas.