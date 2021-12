Las pernoctaciones extrahoteleras crecieron en octubre un 159,8% en Extremadura

Rd./Ep.

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) de Extremadura se situó en octubre en 98.330, un 159,8% más que en 2020 (203,2% a nivel nacional), según los datos proporcionados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Concretamente, en el décimo mes del presente año se alojaron un total de 43.402 viajeros, un 151% más que en el mismo mes del año anterior (en España un 199,5%).

Así pues, el turismo rural aumenta interanualmente en viajeros un 183,7% y en pernoctaciones un 177,3% en este mes, situándose la estancia media en 2,26 días, produciéndose una tasa interanual del -2,2%.

En este sentido, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura aumenta respecto al mismo mes de 2020 un 88,8% y las pernoctaciones un 122%. La estancia media se sitúa en 2,39 días.

A su vez, en los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros un 135,9% y las pernoctaciones un 148,8%. En este caso, la estancia media aumenta un 5,2% en este mes.

Finalmente, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEES) en una nota de prensa, los datos de albergues en Extremadura están protegidos por secreto estadístico por no contar con un número suficiente de observaciones.



DATOS NACIONALES



Las pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han superado los 8,2 millones en octubre, tres veces más que en el mismo mes de 2020, pero un 6,5 por ciento inferiores a las del mismo mes de 2019, en ausencia de pandemia.



Según datos provisionales publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, las pernoctaciones de viajeros residentes en España han alcanzado la cifra de 3,7 millones en octubre, el 45,2 por ciento de las pernoctaciones totales, mientras que las realizadas por los extranjeros han sumado 4,5 millones.



En comparación con octubre de 2019, cuando aún no había irrumpido el Covid en el mundo, las pernoctaciones extrahoteleres han bajado en octubre de este año un 6,5 por ciento, a pesar de que las pernoctaciones de los españoles se sitúan por encima del nivel prepandemia, al superar en un 41,3 por ciento las registradas en octubre de 2019. No ocurre así con los extranjeros, cuyas pernoctaciones han sido un 27,1 por ciento inferiores a las del mismo mes de 2019.



Durante el pasado mes de octubre han estado abiertos en España 142.068 alojamientos extrahoteleros, lo que representa un 81,1 por ciento del total del directorio de establecimientos en ese mes.



En los diez primeros meses del año las pernoctaciones extrahoteleras se han incrementado un 51,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2020.



Por procedencia de los viajeros, las pernoctaciones de residentes en España fueron de 3,7 millones, lo que representa un 45,2 por ciento de las pernoctaciones totales. Por su parte, las de los no residentes han alcanzado los 4,5 millones, lo que supone un 54,8 por ciento del total de pernoctaciones.



MÁS DE 4 MILLONES DE PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos han alcanzado los 4,4 millones en octubre, frente a los 1,1 millones del mismo mes de 2020. Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España han representado el 32,6 por ciento del total, mientras que las de viajeros no residentes suponen el 67,4 por ciento.



Por comunidades, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana son los destinos principales de los viajeros en el mes de octubre, con 1,7 millones, 733.069 y 655.844 pernoctaciones, respectivamente.



Durante los diez primeros meses de 2021 el número total de pernoctaciones ha crecido un 46,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2020.



Por zonas turísticas, la Isla de Tenerife fue el destino preferido en apartamentos turísticos, con 593.080 pernoctaciones en octubre. La Costa de Barcelona presenta el mayor grado de ocupación, con un 75,6 por ciento de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en octubre han sido San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías.



CASI UN 60% MÁS EN CAMPINGS



Las pernoctaciones en campings han alcanzado los 2,3 millones en octubre, frente a los 1,1 millones del mismo mes de 2020. Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España han representado el 51,4 por ciento del total, mientras que las de viajeros no residentes han supuesto el 48,6 por ciento.



Durante los diez primeros meses de 2021 el total de pernoctaciones en este tipo de establecimientos han aumentado un 59,4 por ciento respecto al mismo periodo de 2020.



En octubre se han ocupado el 39,1 por ciento de las parcelas ofertadas. El grado de ocupación en fin de semana ha alcanzado el 41,4 por ciento. Comunidad Valenciana fue el destino preferido en campings, con 792.874 pernoctaciones. También presenta el mayor grado de ocupación, del 59,9 por ciento de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca (Alicante) fue el destino preferido en octubre con 400.297 pernoctaciones. Y también presenta el mayor grado de ocupación, con un 74,1 por ciento de las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con más pernoctaciones son Benidorm, Mont-Roig del Camp y Sant Pere Pescador.



En cuanto al turismo rural, las pernoctaciones han alcanzado el millón en octubre, frente a los 398.249 del mismo mes de 2020. Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España representan el 77,7 por ciento del total, mientras que las de viajeros no residentes suponen el 22,3 por ciento.



Durante los diez primeros meses de 2021 el número de pernoctaciones ha crecido un 40,4 por ciento respecto al mismo periodo de 2020. En los alojamientos de turismo rural se han ocupado el 21,8 por ciento de las plazas en octubre. El grado de ocupación en fin de semana se sitúa en el 38,1 por ciento.



Por comunidades autónomas, Castilla y León han sido el destino preferido, con 181.309 pernoctaciones. Islas Balears presenta el mayor grado de ocupación, con un 48,9 por ciento de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca ha sido el destino preferido, con 107.241 pernoctaciones. La Isla de Menorca ha alcanzado la mayor ocupación, con el 52 por ciento de las plazas ofertadas.



Los albergues, por su parte, han alcanzado las 388.261 pernoctaciones en octubre, frente a las 42.517 del mismo mes de 2020. Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España representan el 57,6 por ciento del total, mientras que las de viajeros no residentes suponen el 42,4 por ciento.



Durante los diez primeros meses de 2021 el total de pernoctaciones se ha incrementado un 79,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2020. En albergues se han ocupado el 20,7 por ciento de las plazas en octubre, mientras que el grado de ocupación en fin de semana ha alcanzado el 26,4 por ciento.



Por comunidades, Galicia ha sido el destino preferido, con 91.900 pernoctaciones. Comunidad de Madrid ha alcanzado la mayor ocupación, con el 33,2 por ciento de las plazas ofertadas.