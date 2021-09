Rd./Ep.

Los residentes en España realizaron un total de 754.304 viajes a Extremadura (333,8% respecto al mismo periodo del año anterior), representando el 2,2% del total de viajes en el primer trimestre del año, según los datos proporcionados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, la duración media de estos viajes fue de 2,6 días a nivel autonómico y 2,8 días a nivel nacional.

A su vez, en el segundo trimestre de 2021 los residentes en Extremadura realizaron 564.131 viajes, un 358,1% más que en el mismo periodo del año anterior, representando el 1,6% del total de viajes a nivel nacional. La duración media de estos viajes con destino Extremadura fue de 2,7 días, ligeramente inferior a los 2,8 días de media registrados para el conjunto nacional.

Igualmente, el gasto total de los viajes del primer segundo alcanza los 91,26 millones de euros, un 370,4% más que en el mismo periodo de 2020 (328,4% menos a nivel nacional), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

El 40% de los viajes realizados por los residentes en la Comunidad Autónoma se efectuaron en alojamientos de pago, también denominados de mercado (hoteles, pensiones y demás alojamientos de pago); mientras que el 60% restante se dieron en alojamientos de no mercado (viviendas en propiedad, de familiares, multipropiedad o intercambiadas).

Finalmente, considerando el destino del viaje de los residentes en la Comunidad Autónoma, el 51,8% de los viajes tuvieron lugar por Extremadura; el 3,8% al extranjero y el 44,4% a otras CCAA.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, los españoles realizaron 34,3 millones de viajes en el segundo trimestre del año, cifra un 279,9% superior a la del mismo periodo de 2020, según datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística.



No obstante, respecto al segundo trimestre de 2019, los viajes de los residentes en España presentaron todavía un descenso del 32,1%, por lo que no se han recuperado los niveles prepandemia.



El 97,9% de los viajes tuvieron como destino principal el territorio nacional, con un incremento del 278,4% respecto al segundo trimestre del año pasado. Si se comparan con el mismo periodo de 2019, este tipo de viajes se reduce un 26,3%.



Por su parte, los viajes al extranjero, que representaron el 2,1% del total, se incrementaron un 364,5% frente al mismo periodo de 2020 y descendieron un 85,2% respecto a 2019.



Asimismo, el gasto total de los viajes del segundo trimestre fue de 5.403,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 328,4% respecto al mismo periodo de 2020.



En los seis primeros meses de 2021 los viajes realizados por los residentes se incrementaron un 29,6% respecto al mismo periodo del año anterior.



Los viajes con destino interno subieron un 37,9%, mientras que los viajes al extranjero disminuyeron un 62,1%.



VIAJES DE OCIO, RECREO Y VACACIONES, LOS PREFERIDOS



Los viajes de ocio, recreo y vacaciones, que es el motivo principal del 45,3% de los que se realizan en el segundo trimestre, se incrementaron un 379,1%. Por su parte, las visitas a familiares o amigos, que representan el 36,4% del total, aumentaron un 212,4%.



Los viajes de negocios y otros motivos profesionales y por otros motivos, subieron un 216,8% y un 305,7%, respectivamente. El principal motivo para viajar durante el segundo trimestre fue el ocio, tanto si el destino es interno (45,5% del total) como extranjero (36,9%).



En los seis primeros meses de 2021 los viajes para visitar a familiares o amigos se incrementaron un 22,1%, los de ocio aumentaron un 29,6%, los de negocios un 41,4% y los realizados por otros motivos un 55%.



En el 42,9% de los viajes con destino interno los residentes se alojan en vivienda de familiares o amigos. Más de 14,3 millones de viajes utilizan este tipo de alojamiento, con un incremento anual del 213,9%. En los viajes al extranjero, los alojamientos de mercado fueron la opción preferida (61,6% de los viajes).



En cuanto al principal tipo de transporte utilizado, el vehículo propio concentró el 86,6% de los viajes con destino interno, un 260,9% más que en el mismo trimestre de 2020. En los viajes con destino al extranjero, el vehículo propio fue el transporte más utilizado, 51,6% de los viajes, seguido del transporte aéreo, en un 47,1%.



Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes de los residentes en el segundo trimestre de 2021 fueron Andalucía (17,6% del total), Cataluña (17,4%) y Comunitat Valenciana (12,4%).



Si se relacionan los viajes internos de los residentes con la población de destino, el fenómeno viajero tiene más intensidad en Cantabria (con 1.302 viajes por cada 1.000 habitantes), Castilla y León (1.285) y Castilla-La Mancha (1.183).



GASTO MEDIO DIARIO DE 54 EUROS



El gasto medio diario se situó en 54 euros en los viajes con destino interno, y en 85 euros en los viajes al extranjero.



El gasto total de los viajes del segundo trimestre fue de 5.403,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 328,4% respecto al mismo periodo de 2020.



En los viajes internos, los otros gastos, que representa el mayor porcentaje del gasto total (26,1%), crecieron un 220,5% respecto al segundo trimestre de 2020. En los viajes al extranjero, el gasto en transporte supuso el mayor porcentaje del gasto total (35,7%).



Atendiendo a la comunidad autónoma de destino principal, los gastos medios diarios más altos se registraron en los viajes a Comunidad de Madrid (75 euros), Illes Balears (73) y Canarias (68). Por su parte, los valores más bajos se dieron en Castilla y León (43 euros), Región de Murcia (44) y Castilla-La Mancha (45).



Por comunidad autónoma de origen, el gasto medio diario más alto lo realizaron los residentes en Cantabria (67 euros), Comunidad Foral de Navarra y Extremadura (ambas 60 euros). Por el contrario, los más bajos se dieron en Comunitat Valenciana (49 euros), La Rioja y Región de Murcia (ambas 50 euros).



POR MESES



En el mes de abril se realizaron 8,1 millones de viajes; en mayo, 11,7 millones; y en junio, 14,5 millones. Los viajes realizados en abril y junio tuvieron una duración media de 3,0 pernoctaciones, superior a la duración de los viajes de mayo, de 2,5 noches.



Junio fue el mes con menor porcentaje de viajes dentro de la comunidad autónoma de residencia (56,4%, frente al 80,8% de abril). Esto se debe al mayor porcentaje de viajes a otra comunidad (41,3% del total) y al extranjero (2,3%).



El principal motivo para viajar todos los meses fue el ocio, recreo y vacaciones, representando en junio el 50,5% de los viajes. Los viajes por motivos profesionales alcanzaron el máximo en abril, con el 13,8% del total.



Además, mayo fue el mes con mayor protagonismo de los alojamientos no de mercado (70,2%). El alojamiento hotelero y el resto de alojamientos de mercado registraron su mayor peso en junio, con un 21,3% y 15,8%, respectivamente.