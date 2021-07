Unidas por Extremadura destaca que la subida del SMI no destruye empleos

Ep

Así, lo ha señalado el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, recalcando que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no destruye empleos.



Macías se ha referido también al aumento de la población activa en la región en el segundo trimestre del año, a lo que ha añadido que, siendo la evolución positiva, queda demostrado que la subida del SMI no destruye empleos, algo que para Extremadura es muy importante, por lo que ha considerado necesaria una subida del mismo cuanto antes.



De la misma forma, el diputado de Unidas por Extremadura ha abogado por que los fondos europeos sirvan para cambiar el modelo productivo y para crear oportunidades de empleo entre las mujeres y los jóvenes, que deben ser la prioridad.



Macías ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa respecto a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año que arroja que el paro ha bajado en Extremadura en 11.500 personas con respecto al trimestre anterior y sitúa la cifra total de desempleados en la región en 95.100.



En su intervención, el diputado autonómico ha puesto de relieve que la mejora de los datos del empleo y la mejora económica que se está produciendo "no es porque sí", sino que responde a unas políticas diseñadas por un gobierno progresista en el Estado, que ha respondido a las necesidades de la población desempleada y a las de las empresas, ha dicho.



Así, ha expuesto que, de cada diez empleos que se podrían haber perdido, nueve aguantan gracias a las medidas de protección del Gobierno, lo que demuestra, en su opinión, que, frente a la crisis anterior en la que por cada punto del PIB se perdían tres puntos de empleo, las políticas progresistas "están funcionado".



"Esperemos que la recuperación económica y la recuperación del empleo sea mucho más rápida de lo que estamos viendo en cuanto la vacunación avance y la pandemia no condicione tanto la actividad social y la actividad económica", ha apuntado.