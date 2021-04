FEDEXCAZA pide pena de cárcel para los 12 acusados por sacrificar más de 40 perros

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) se ha presentado como acusación particular en la causa instruida por el Juzgado de Villafranca de los Barros por un presunto delito de maltrato animal y falsedad documental.



En concreto, según la investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, presuntamente 11 propietarios de perros entregaron al menos 41 animales a una veterinaria para que los sacrificase "ilegalmente, falsificando la causa de la muerte" a cambio de 15 euros.



En este sentido, la Federación Extremeña de Caza ejerce la acusación particular solicitando penas de prisión para los investigados por cada uno de los delitos de maltrato animal y falsedad documental objeto de acusación.

Además, a través de una nota de prensa, Fedexcaza considera que este tipo de actuaciones "no son admisibles, no tienen cabida dentro del colectivo cinegético y deben ser castigadas con todo el peso de la ley".



Para la entidad, estos hechos, si finalmente se demuestran como ciertos, merecen la "repulsa y el rechazo del mundo de la caza". Entre otras cosas porque estas "actuaciones individuales y aisladas dañan la reputación de miles de cazadores de la región que se desviven por sus animales y que tienen el cuidado de sus perros como una de sus prioridades", asevera.



La federación subraya que la "amplísima mayoría" de los cazadores extremeños "respeta, cuida y trata de la mejor manera" a sus perros, que no dejan de ser sus "compañeros de caza" y que se mantienen con los "mejores cuidados, también, cuando ya no cazan por el motivo que sea".



Y es que, añade la federación, el colectivo de los cazadores extremeños está "plenamente comprometido con los principios de bienestar animal". Precisamente por eso la entidad seguirá con su actual planteamiento, personándose como acusación particular en este tipo de sucesos.



Al mismo tiempo, condena la supuesta forma de proceder de esta veterinaria, cuya actuación, de confirmarse, "en ningún caso puede empañar el gran trabajo que realizan cientos de veterinarios extremeños, especialmente en el mundo rural".



Por tanto, la federación confía en que se imponga una pena "ejemplarizante" que ayude a erradicar "de una vez por todas este tipo de comportamientos", concluye.