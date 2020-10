PP: Arcas extremeñas están pagando "consecuencias del gasto electoralista" Junta en 2019

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Luis Alfonso Hernández Carrón, ha señalado que la Intervención General de la Junta de Extremadura hizo la "vista gorda" con el "gasto electoralista" durante el ejercicio 2019 y ahora se están "pagando las consecuencias" en mitad de la pandemia.

En este sentido, el dirigente 'popular' ha subrayado que esa práctica ha afectado a la región, ya que "no puede afrontar las necesidades de la Covid-19 con las arcas debilitadas", según ha señalado durante su intervención en la Comisión de Hacienda de la Asamblea de Extremadura.

Así pues, Hernández Carrón ha apuntado que la Intervención General "no realizó advertencias" al Ejecutivo regional de sus "excesos de gasto en materia de personal y nóminas" el pasado año, y "directamente se les fue", a "sabiendas", añade, de que el propio Ministerio de Hacienda le "apercibió en repetidas ocasiones por las desviaciones de gasto, lo que les abocaría luego a hacer grandes recortes en las inversiones" que están conduciendo a una "paralización total" de los sectores y del tejido productivo en Extremadura.

Igualmente, el diputado 'popular' ha apuntado que Extremadura cerró 2019 con el tercer déficit más alto de España, después de que el Gobierno de Guillermo Fernández Vara gastó 249 millones de euros más de lo presupuestado, un desfase que supuso un déficit del 1,24% del PIB regional.

Pero este dato resulta más grave, como ha explicado el portavoz, si se contrapone con el hecho de que el año anterior, en 2018, la Junta de Extremadura no tuvo déficit, lo que "viene a demostrar que el pasado año el gobierno socialista destrozó las cuentas a conciencia porque era año electoral", según informa el PP en una nota de prensa.

A su vez, Hernández Carrón ha incidido en que desde entonces se arrastra un agujero de 249 millones de euros, debido primero a unos "presupuestos fake" en los que se "inventaron" 300 millones de ingresos ficticios; en segundo lugar, por un "exceso de gasto de 100 millones de euros para hacer contratos antes de las elecciones"; y, en tercer lugar, porque el Gobierno de Sánchez se "negó" a devolver los 86,5 millones del IVA de 2017.

Además, para el portavoz 'popular', "ese enorme agujero de 2019 ha quebrado las cuentas" de la región. No obstante, Hernández Carrón ha puntualizado a la Interventora General sobre que se llegó incluso a "tener problemas para abonar la paga extra" de diciembre, y, luego, en 2020, siguieron otros "escollos", pues en febrero "no se pagó la nómina del SES, o en mayo no le quedó más remedio que anunciar a la Junta el incumplimiento de los acuerdos con los empleados públicos en materia salarial".

Al mismo tiempo, el portavoz de Hacienda del Grupo Popular ha cuestionado la utilidad y la aplicación de la resolución del 15 de abril de 2019, de la vicepresidenta y Consejera, del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta por el que se establece el "sometimiento a control financiero permanente" de los gastos de personal correspondientes a nóminas o cuotas sociales.

Finalmente, para Hernández Carrón, esta normativa se "presuponía como una herramienta de control de las cuentas, pero ha quedado demostrado que la Intervención no actuó nunca en favor de su aplicación", ha sentenciado.