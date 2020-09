Vara avisa al PP tras negarse a renovar las instituciones como el CGPJ y el TC

Ep.

El presidente del Consejo de Política Federal del PSOE y presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avisado este viernes al PP de que negarse a renovar los instituciones del Estado, y en concreto, el Consejo General del Poder Judicial (GCPJ) y el Tribunal Constitucional, puede llevar a sus ciudadanos a "poner el foco" en las decisiones que tomen esos órganos, con miembros en funciones.

"Van a colocar el foco de la opinión pública sobre las decisiones que los miembros del Constitucional o del CGPJ tomen, porque están fuera de plazo", ha afirmado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz tras la reunión del Consejo de Política Federal del PSOE.

Este ha sido uno de los temas que han abordado los líderes territoriales del partido y los presidentes autonómicos que forman parte de este órgano, desde el que el PSOE ha vuelto a apelar "a la necesidad que tiene España de fortalecer sus instituciones" y de que el PP se avenga a negociar con el Gobierno su renovación.

"No es una cosa de capricho sino de obligación. Se tiene que cumplir la Constitución, sobre todo si se apela a la Constitución como elemento básico de convivencia", ha recalcado el presidente extremeño.

REFUNDACIÓN NECESARIA EN EL PP

Por otro lado, Fernández Vara ha asegurado, al ser preguntado por la 'Operación Kitchen' que afecta a importantes exdirigentes del PP y miembros del Gobierno de Mariano Rajoy, que el PP debería someterse "a un proceso de profundo cambio y profunda refundación" para poder "volver a ser alternativa" algún día.

De hecho, el presidente extremeño ha reconocido que el hecho de "que le vaya mal al PP" por no haber sabido llevar a cabo ese proceso de refundación, "no es bueno para este país, porque es un partido de gobierno".

Y tras señalar que, en todo caso, la Justicia debe actuar, "como suele ocurrir en estos casos", Vara ha apuntado que el PP "ha quebrado un principio general de un partido de gobierno, que es utilizar un gobierno para cosas para las que no está un gobierno".

Así lo ha asegurado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz tras la reunión del Consejo de Política Federal del PSOE, al ser preguntado sobre si los líderes territoriales del partido y los presidentes autonómicos que forman parte de este órgano han abordado las últimas novedades de esa 'Operación Kitchen' y cómo afectan al PP.

"QUE LE VAYA MAL AL PP NO ES BUENO PARA EL PAÍS"

En primer lugar Vara ha querido dejar claro que su formación dedica "la mayor parte del tiempo a los problemas que tienen los españoles y cómo arreglarlos". "No constituye para nosotros un elemento esencial de nuestra vida el discutir sobre los problemas que tiene el PP", ha afirmado.

"No obstante, que le vaya mal al PP no es bueno para este país porque es un partido de Gobierno, y que le vaya mal, porque no han sido capaces de darse cuanta que se tiene que someter a un proceso de profundo cambio y de profunda refundación para intentar volver a ser un partido de mayoría que algún día pueda volver a ser alternativa en este país", ha apostillado a continuación.