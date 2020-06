El secretario general UGT da nota "muy alta" al Gobierno en cobertura social ante Covid-19

Ep.



El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera que desde el punto de vista de la cobertura social aplicada durante la pandemia de la Covid-19 en España el Gobierno central mantiene una nota "muy alta", toda vez que "nunca" en el país se habían aplicado tantas medidas de dicha índole.



Al mismo tiempo, ha señalado que a su juicio "no sería justo ponerle nota" a los partidos de la oposición por su posicionamiento durante la pandemia del coronavirus, ya que "una buena parte" de las medidas sociales aplicadas por el Ejecutivo nacional han contado con el "soporte" de dichas formaciones también, entre ellas el Ingreso Mínimo Vital con su "abstención".



En rueda de prensa este martes en Mérida, Álvarez también ha defendido en este punto la necesidad de que el conjunto de las fuerzas políticas en España hagan un "esfuerzo" para articular un "gran pacto" para la "reconstrucción" del país tras la pandemia de la Covid-19, aparcando para ello "cuestiones ideológicas que no llevan a ningún sitio", y con el objetivo de aportar "soluciones".



En este sentido, ha incidido también en que UGT de cara al próximo mes de septiembre se plantea como objetivo "recuperar" la agenda de medidas que abordó el pasado mes de febrero en una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que entre otras cuestiones entiende Álvarez que debe incluir la "derogación" de la reforma laboral como "objetivo", y "derogar" también la reforma de las pensiones del año 2013 a través de un "acuerdo político".



De igual modo, el sindicalista ha apostado por la implicación de la Unión Europea en la "reconstrucción" tras la Covid-19, a través de la aprobación de un fondo que sirva para "continuar reequilibrando la situación de la propia UE" y para sufragar al mismo tiempo "una parte" de las medidas sociales puestas en marcha por el Gobierno central en España.



"La Unión Europea tiene que hacerse responsable" de la situación generada por la pandemia de la Covid-19 en un plan conjunto de reconstrucción como algo "vital", ha defendido Pepe Álvarez, quien ha considerado también que en dicho "proceso de reconstrucción" la industria debe convertirse en "protagonista", a través del desarrollo de medidas de respeto al medio ambiente al tiempo que primen la innovación.



"Hay que trabajar a fondo en un proyecto industrial", ha señalado el responsable de UGT, quien ha subrayado que "la falta de un tejido industrial potente en el país es lo que ha hecho desplomar el PIB" durante la pandemia de la Covid-19.



Al mismo tiempo, dentro del proceso de "reconstrucción" del país tras la Covid-19, Álvarez ha defendido que es "muy importante" a "corto plazo" el fomento del empleo y estimular el consumo interno como "gran palanca" para "recuperar" puestos de trabajo.



En este punto, ha citado la importancia, ha dicho, de "invertir" en el sector turístico para "mantener" establecimientos de hostelería y restauración; así como también de trabajar en materia de rehabilitación de vivienda; y en "primar" la compra de productos fabricados en España. "Ahora se impone más que nunca comprar productos españoles", ha espetado.



ERTE



Por otra parte, el secretario general de UGT ha reconocido que le hubiese gustado que la extensión de los ERTE en España se hubiese aplicado "en función" de la reincorporación de los trabajadores a las empresas y de la recuperación de la actividad económica, de tal forma que los citados expedientes hubiesen ido desapareciendo "por sí solos".



Así, y tras destacar en todo caso la medida de los ERTE, ha subrayado que UGT trabajará si es "necesario" en el mantenimiento de dicha cuestión pero en las condiciones actuales, a través del mantenimiento de las percepciones a la Seguridad Social, y mediante una "mesa de negociación" que lleve a contribuir a que "no haya ni una empresa que cierre porque no tiene soporte" para mantenerse, ha dicho.



En este sentido, ha recordado también que en todo caso los ERTE "no finalizan nunca", sino que "pueden continuar", pero con la diferencia de que serían las empresas las que pagarían las cotizaciones a la Seguridad Social como ya ocurría antes de la pandemia de la Covid-19, ha apuntado.



De igual modo, Pepe Álvarez ha pedido a las empresas que "no abusen" de los ERTE, y ha pedido al mismo tiempo a los trabajadores que "no cedan" en esta cuestión, toda vez que en el sindicato son "plenamente conscientes" de que "hay abusos" con dicha materia.



Al respecto, ha incidido en que actualmente con las Nuevas Tecnologías la inspección de situaciones se hace más cercana, ha dicho, y lleva a que en todo caso "el que la haga la pagará", ha dicho sobre posibles "abusos" empresariales respecto a los ERTE, que son una medida de "alternativa al despido".



INGRESO MÍNIMO VITAL



Por otra parte, sobre el Ingreso Mínimo Vital, el responsable de UGT ha incidido en que a su sindicato le hubiese gustado que se hubiese aprobado "provisionalmente" durante la pandemia, en marzo o abril, una medida de dicho tipo, que en todo caso confía en que con la tramitación parlamentaria definitiva que conllevará "venga a poner remedio" a la situación de "muchas" familias que "no llegan a fin de mes".



Al respecto, Álvarez ha recalcado que la de la pandemia de la Covid-19 ha sido en todo caso la "primera crisis que en España se aborda desde una perspectiva social", con el objetivo de "no dejar a nadie en el camino".



De igual modo, durante la rueda de prensa el sindicalista ha tenido palabras de recuerdo hacia las víctimas de la Covid-19 en España, y ha señalado que tras la pandemia "terrible" conviene a su juicio no perder de vista el "desastre" que ha causado desde el punto de vista humano.



Al mismo tiempo, ha incidido en que el virus "continúa" y que es "muy importante" entender que la "mejor manera" de luchar contra el mismo es comportarse individualmente de acuerdo con las normas marcadas por las autoridades sanitarias.



En este sentido, ha destacado que España se ha convertido en "ejemplo" de hasta qué punto si los ciudadanos se comportan según lo marcado por las normas se pueden obtener "resultados positivos".



"Esta lucha es muy individual, de normas", ha dicho Pepe Álvarez, "para que el virus no tenga posibilidades de expandirse", ha concluido.