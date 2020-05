Las ITV privadas reabren en Extremadura con "buena respuesta" por parte de los usuarios

Ep.



Las estaciones de ITV privadas de Extremadura han reabierto sus puertas este miércoles para volver prestar sus servicios, con un reinicio de la actividad que está teniendo "buena respuesta" por parte de los usuarios aunque "ha sido un poco raro" por las "muchas medidas de seguridad" que se deben adoptar.



Así lo ha afirmado el responsable técnico de la empresa Itevebasa en Extremadura (que tiene estos servicios concesionados), José María Rodríguez, quien ha añadido que "la gente está cogiendo cita de forma frenética" y que "los teléfonos no paran". "En cuanto hemos abierto la posibilidad de coger cita, la gente está llamando constantemente", ha remarcado.



De este modo, en declaraciones a Europa Press Televisión, Rodríguez ha apuntado que a pesar del inicio "un poco raro", la vuelta se está dando "en principio bien" y "no se están produciendo colapsos importantes".



Además, ha subrayado que la gente "está muy comprometida" y "respetando las normas" ya que, según ha detallado, no dejan "una afluencia de más de cuatro personas" en la recepción, tras esto los usuarios tienen que estar dentro de sus vehículos, es decir, "no se pueden bajar", hacen la inspección "desde fuera" y les entregan los papeles en el propio vehículo para que no salgan.



Finalmente, Rodríguez ha recordado que "todo el mundo tiene que saber que los plazos administrativos se han paralizado a día de hoy" por lo que "no es obligatorio que la gente tenga mucha prisa en pasar la inspección".