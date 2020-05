La Junta informará el próximo martes en la Asamblea sobre la gestión del Covid-19

Ep.



La Junta de Extremadura informará el próximo martes, día 12, en el pleno de la Asamblea sobre la gestión general del Covid-19 en la región, así como por las medidas concretas adoptadas en las residencias de mayores al hilo de la citada pandemia.



Asimismo, la sesión plenaria se iniciará a las 10,00 horas con la convalidación del decreto ley 6/2020, de 17 de abril, del Ejecutivo regional de medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución de determinadas prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el Covid-19.



En el pleno, además, los diferentes grupos parlamentarios de la oposición (PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura) plantearán diversas cuestiones relacionadas con el coronavirus, en temas como el impulso del sector turístico, el refuerzo del sector sanitario y sociosanitario, o la posible vuelta a las aulas en la comunidad.



Con ello, y tras la convalidación del decreto ley autonómico sobre subvenciones, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, comparecerá a petición propia ante los diputados en la Asamblea para informar sobre la gestión del Covid-19 en Extremadura.



Tras ello, y en este caso a petición del PP, comparecerá también en la sesión plenaria de la Asamblea el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo en las residencias de mayores extremeñas con motivo de la pandemia del coronavirus.



PREGUNTAS A CONSEJEROS



Por otra parte, en el turno de preguntas orales a miembros del Consejo de Gobierno de la Junta, Ciudadanos planteará una cuestión a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes sobre blindaje del presupuesto cultural en la región en los próximos años; otra sobre medidas de la Administración regional en favor del sector turístico extremeño ante el coronavirus; y una tercera sobre ayudas a explotaciones ovinas y caprinas en la comunidad.



De su lado, el PP preguntará sobre medidas que está desarrollando la Junta para ayudar y respaldar al sector de la hostelería de la región frente a la crisis sanitaria y económica del Covid-19; así como sobre iniciativas del Ejecutivo regional para proteger a la comunidad educativa ante las fases de desescalada en dicho sector.



Igualmente, el PP formulará una pregunta también sobre medidas previstas por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para garantizar que el refuerzo de personal en el ámbito sanitario y sociosanitario para hacer frente al Covid-19 se mantenga hasta el final de año.



A su vez, Unidas por Extremadura preguntará sobre medidas de la Junta para apoyar al sector del ibérico tras la caída de precios por el impacto de la crisis del coronavirus.



POSICIONAMIENTOS POLÍTICOS



A su vez, en rueda de prensa, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Lara Garlito, ha defendido que con las comparecencias en la Cámara regional el próximo martes de los vicepresidentes primero y segundo de la Junta para hablar sobre el coronavirus se evidenciará, ha dicho, la labor que el Ejecutivo autonómico viene desempeñando en unas circunstancias "tan imprevisibles" como la de la crisis provocada por la pandemia internacional del Covid-19.



Así, ha apuntado que durante su comparecencia Pilar Blanco-Morales explicará "todas ya cada una de las medidas" que se han venido adoptando, y "lo importante no era tanto la preparación porque nadie sabía lo que iba a suceder" como responder "con decretos, medidas y gestión eficiente y rápida" ante el coronavirus.



"Habrá errores, pero lo importante es que ante las situaciones cambiantes estar ahí" para "atender a los ciudadanos", ha espetado Lara Garlito, quien también ha resaltado la "transparencia" y la "información rigurosa" que la Junta está manteniendo con los grupos parlamentarios y la ciudadanía durante la crisis del Covid-19.



En cuanto a la comparecencia en sesión plenaria de Vergeles, la portavoz socialista ha apuntado que éste realizará también un informe de "todos los pasos que se han venido dando en algo tan importante como las residencias de ancianos de la región" ante el coronavirus.



Sobre este respecto, ha subrayado que "desde un primer momento" la Junta "supo que no había cifras, sino que había rostros, familias, que había que proteger por encima de todo a los mayores, porque todo nos lo habían dado a cambio de nada" y "en esta gestión ellos tenían que ser lo prioritario".



De su lado, también en rueda de prensa, la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, sobre la comparecencia el próximo martes en la Cámara regional de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, ha afirmado que sospecha que la Junta "no tiene un euro y por eso no paga a nadie", a la vez que advertido de que hay "incertidumbre" en los funcionarios sobre el incremento salarial "prometido y comprometido en las mesas sectoriales".



Asimismo, sobre la comparecencia de Vergeles, la 'popular' espera que éste aclare la situación de los centros sociosanitarios durante la pandemia, porque lleva desde el 19 de marzo "sin pisar el parlamento" y ha habido 472 fallecidos en este tiempo, con más del 90 por ciento de ellos --ha dicho-- en residencias de mayores "custodiadas" por el Sepad.



En cuanto al decreto de medidas urgentes de la Junta sobre subvenciones ha considerado que "es un salvoconducto que suprime los trámites de audiencia previa" para ayudas a sindicatos y patronal dentro de los "chanchullos varios" de la Administración autonómica.



Por otra parte, Teniente también ha aprovechado para tachar de "escandaloso" el nombramiento del nuevo director general del Ente Público de Servicios Educativos "en la línea de eludir los requisitos que estaban recogidos anteriormente en la normativa"; y ha lamentado también que la oposición lleve "dos meses, dos plenos seguidos sin posibilidad de formular preguntas" directamente en la Asamblea al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.



A su vez, igualmente en rueda de prensa, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Cayetano Polo, ha avanzado que durante las preguntas que su grupo realizará el próximo martes a la Junta en el pleno de la Asamblea la formación reclamará un plan "claro" y una hoja de ruta "muy clara" para que el sector turístico y de la hostelería tenga "claro" cuándo van a poder abrir y "de qué forma".



Sobre otros asuntos al margen del pleno de la Cámara regional, Cayetano Polo ha aprovechado también su comparecencia para pedir a la Junta que abandone su "dejadez" y que deje de "escudarse" en la situación de crisis del Covid-19 para afrontar necesidades de la comunidad como, por ejemplo, el "daño" que el helecho de agua puede estar provocando, ha dicho, en el río Tajo a su paso por el Parque Nacional de Monfragüe.



Mientras, en rueda de prensa, la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha considerado que en el decreto de ley autonómico que se convalidará el martes en la Asamblea sobre subvenciones la Junta "se ha vuelto a equivocar" porque "ha puesto al mismo nivel las necesidades de rescate a pymes y autónomos que a las necesidades de patronal y sindicatos".



Asimismo, sobre la comparecencia de Vergeles relativa a la incidencia del Covid-19 en residencias de mayores, De Miguel ha defendido que hay que "avanzar" hacia otro modelo en esta temática que no sea el "fallido" de las "grandes residencias" y que, a su juicio, "al final no es la solución para cuidar a los mayores".



En este sentido, ha afirmado que "hay que detectar las deficiencias y proponer y blindarse" ante un "futuro probable" de que en otoño se vuelva a producir "otra vez un proceso de contagio masivo" de coronavirus.