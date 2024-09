García Bernal defiende que ganadería extensiva es una de las piezas clave para la región

Ep



La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha reafirmado este jueves el compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con el sector agro extremeño en el IV Congreso Ibérico Agropecuario y Forestal, organizado por la Confederación de Agricultores de Portugal (CAP) y la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja).



Durante su intervención, la secretaria de Estado ha reivindicado que la ganadería extensiva "juega un papel decisivo en la región extremeña", y es el motor económico de la mayoría de los pueblos. Por eso, ha defendido que la mejor manera de avanzar y fortalecer al sector es trabajar de manera conjunta, porque "no hay futuro sin ganadería". "Hoy aquí pido unión, entendimiento, valentía y paciencia. Unidas este sector es mucho más fuerte", ha recalcado.



Begoña García también ha hecho referencia a uno de los temas de discusión del congreso, como ha sido el cambio climático. En este sentido, ha defendido la importancia de la ganadería extensiva en la mitigación de los efectos del cambio climático, en el mantenimiento de la biodiversidad y en el entorno.



"Por todo ello, y mucho más, la ganadería extensiva es un sector estratégico, pero no solo para Extremadura y España, si no para todo el conjunto de la Unión Europea", ha señalado.



Asimismo, ha recordado que Extremadura "juega con ventaja, porque es su gran superficie de campo la que ha permitido impulsar" el desarrollo una ganadería extensiva "más sostenible", potenciando el cuidado del ganado, sus productos y el de la naturaleza.



La secretaria de Estado ha hecho hincapié en que la semana que viene el Gobierno aprobará el decreto de las bases de las ayudas para paliar los daños ocasionados por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).



"Nos comprometimos a destinar 15 millones de euros para subvencionar los gastos en los que han incurrido los ganaderos y ganaderas para hacer frente a esta enfermedad, además, solicitamos la cofinanciación a las comunidades autónomas para duplicar esta cifra hasta los 30 millones de euros. Nosotras, por nuestra parte, hemos cumplido con nuestro compromiso", ha explicado.



En esta línea, la representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha defendido, además, la necesidad de insistir en la sanidad animal.



"No podemos dejar de lado nunca la sanidad animal. Si lo hiciéramos, estaríamos cometiendo un error tremendamente grande. Cuidemos lo que tanto esfuerzo y sacrificio nos ha costado alcanzar, mantengamos y mejoremos la calidad de la cabaña ganadera extremeña, protejámosla. A ella y a las ganaderas y ganaderos", ha señalado.