Agricultores y ganaderos españoles y lusos defienden retribución por bajar huella carbono

Ep

En la cita, se ha pedido que la Unión Europea constituya un sistema de retribución al sector por contribuir a disminuir la huella de carbono y a aminorar el cambio climático.



El presidente de la Confederación de Agricultores de Portugal (CAP), Álvaro Mendoça e Moura, ha indicado que "hoy se habla mucho de derechos del carbono, pero se habla muy poco de cómo vamos a pagar a los ganaderos, a los agricultores, a los productores forestales, por la retención del carbono", y a incentivarles "para que sigan con su actividad" porque "sin ellos no hay retención de carbono".



"A veces nos acusan de perjudicar al ambiente y es todo el contrario. Todo lo que quiero es proteger el ambiente porque de su sostenibilidad depende mi futuro como agricultor", ha explicado el líder agrario portugués en declaraciones a los medios antes de la clausura del congreso organizado conjuntamente por la CAP y Asaja.



En esta misma línea se ha expresado el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, que se ha lamentado que se está hablando mucho de los derechos de carbono pero "yo todavía no sé en qué consiste y no sé cómo lo voy a aplicar a mi explotación", ya que se basa en años de referencia para lo que estuviera reforestado antes de 2020, por lo que ha pedido más concreción para saber cómo se pueden beneficiar los agricultores y ganaderos de los créditos del carbono.



"Esto es sencillo, quien contamina tiene que pagar, y quien descontamina tiene que cobrar, por lo tanto, es una situación fácil", ha enfatizado Barato, que ha pedido que se trabaje sobre este asunto para adelantarse al futuro y que haya un reparto "equilibrado" y que "quien pone el territorio, quien pone los animales, quien pone el bosque" tenga "una participación en las cuentas de resultados más importantes".



OTROS ASUNTOS COMUNES



Este es uno de los temas que se han tratado en este congreso que tiene como objetivo poner en común problemas conjuntos del sector agrícola y ganadero en España y Portugal para "unir posiciones" y "defender con más fortaleza" sus posiciones en Europa.



"Tenemos que organizarnos para defender nuestras posiciones en Bruselas", ha dicho el líder agrario portugués, que ha puesto como ejemplo la defensa de la dehesa, un ecosistema común a ambos países ibéricos, y que es un sistema "único", que tiene muchas condiciones específicas que hay que plantearlas en la Unión Europea de forma conjunta como hacen otros países, como los nórdicos.



INCENDIOS DE PORTUGAL



Mendoça también se ha referido a los incendios que están asolando el centro y el norte de Portugal, una situación que ha calificado de "dramática", y ha agradecido la ayuda que se ha recibido de España con el envío de 120 bomberos españoles para aydar a combatir el fuego.



"Es una muestra de solidaridad, de tener la ayuda de los hermanos españoles en una situación tan crítica como la que estamos viviendo y estuvimos viviendo en los últimos cuatro días. Con lo cual mi gran preocupación hoy es el fuego y mi gran palabra de reconocimiento es de agradecimiento a los españoles", ha dicho.



A este tema se ha referido también el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, que ha resaltado la "solidaridad" con los vecinos portugueses que "están atravesando una situación dramática con el tema de los incendios". "Si podemos hacer solidaridad con los problemas que tiene el vecino país, también hay que hacer solidaridad con los problemas agrarios que podamos ver en el futuro", ha concluido Barato en declaraciones a los medios.