El sector del porcino extremeño está "muy preocupado" con la investigación de China

El sector del cerdo ibérico extremeño asegura estar "muy preocupado" por la investigación abierta por parte del Ministerio de Comercio de China a las importaciones de carne de cerdo procedentes de la Unión Europea, a la vez que se encuentran "deseosos" de aportar la información requerida ya que consideran que las informaciones son "totalmente falsas".



Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press Televisión, el director general de Ibéricos Comercialización (Ibercom), José Ignacio Moríñigo González, quien ha asegurado que están "súper tranquilos" y "súper concienciados" de cómo se produce y se exporta la carne de cerdo en España.



El responsable de esta cooperativa de cerdo ibérico ubicada en Mérida ha explicado que el volumen de exportaciones de cerdo a China es de más de 500.000 toneladas, una cifra "muy importante" que supone más de 1.200 millones de euros de facturación. Y, aunque el sector de ibérico representa una parte "más pequeñita", para productos como las vísceras rojas o las costillas significaría una pérdida de valor añadido "muy importante".



CONSIDERAN LA INVESTIGACIÓN "UNA REPRESALIA"



"Aquí vamos a estar afectados toda la cadena, porque al final vamos a perder una cantidad de valor añadido que somos capaces de conseguir con este tipo de exportaciones y se verán afectados productores, matadero e industria", ha lamentado.



En este sentido, el director de Ibercom ha considerado "una represalia" que el Ministerio de Comercio de la Republica Popular China anuncie la apertura de una investigación 'antidumping' respecto a las importaciones de carne de cerdo con origen en la Unión Europea.



Así, piden a las autoridades españolas que estén "muy pendientes" de "qué tipo de acciones" se llevan a cabo frente a los aranceles del coche eléctrico porque van a afectar tanto al cerdo de campo blanco como al ibérico, cuando el sector "no hace ningún tipo de práctica antidumping".



En este punto, Moríñiguez González ha aclarado que el producto curado estaría "excluido" de dicha investigación y "gracias a Dios, no se vería perjudicado", porque existe una labor "muy intensa" por parte de la interprofesional española del ibérico de promocionar el jamón ibérico en China y operadores individuales están apostando por abrir mercado en el país asiático con "una ilusión tremenda" de "avanzar y crecer" en ventas.



UNA "GUERRA COMERCIAL" DE FONDO



Por su parte, el presidente del Grupo Solano, empresa dedicada a la ganadería y con explotaciones en la localidad pacense de Aljucén, Javier Solano, ha lamentado que la investigación se trata de una "guerra comercial" entre Europa y China en la que, "como siempre, el pato lo va a pagar el sector primario" porque, a su juicio, "han amenazado" donde "más daño" pueden hacer ya que "no tienen nada que ver los cerdos con los coches". "No sabemos lo que va a pasar, confiamos en que se pueda arreglar diplomáticamente pero estamos muy preocupados", ha resaltado.



En este sentido, sobre la investigación ‘antidumping’, el ganadero ha señalado que se trata de "un cuento chino" ya que el ‘dumping’ es una práctica que consiste en vender por debajo de los costes de producción y, a su juicio, en España "no se hace" porque se vende con "beneficios", ya sean "muchos o pocos".



"España es un gran productor de carne de cerdo a nivel mundial, y eso nos hace ser muy competitivos, por lo que si China produce más caro es su problema pero nosotros no estamos vendiendo por debajo de costo que es realmente de lo que nos acusan", ha defendido.



Finalmente, el presidente del grupo Solano ha indicado que el sector primario sería "el más perjudicado" si las exportaciones se paralizarán y hubiera excedente de carne fresca - que es el producto que más importan desde China- porque implicaría una "bajada de precios", a lo que ha considerado que son informaciones que toman "con prudencia" ya que se está negociando con el Ministerio para que eso "no ocurra".