Quintana insiste: "Hay que respetar" a la Guardia Civil por las multas a los agricultores

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha insistido en que las multas a los agricultores y ganaderos por las protestas agrarias de los últimos meses, las ha interpuesto la Guardia Civil de Tráfico y "hay que respetar" esa autoridad.

Quintana ha recalcado que estas denuncias las ha puesto "un agente de la autoridad que ha denunciado por marchas lentas o que no tenía la ITV los tractores o que no tenían el seguro", ha dicho.

"Por lo tanto, es una autoridad quien ha propuesto esa sanción y se ha actuado, lógicamente como dice la norma, no hay nada que no se haya hecho y así se tiene que tramitar porque además no somos nadie para quitarle la autoridad a la Guardia Civil de tráfico".

Así ha respondido el delegado a preguntas de los medios este martes antes de participar en Cáceres en la Junta de Seguridad Local con motivo de las próximas Ferias de San Fernando, en las que ha defendido que no hay dos varas de medir en relación a que en otras CCAA no se hayan tramitado las sanciones.

"Lo que tenemos que hacer todas las administraciones es respetar la autoridad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha recalcado Quintana, que ha añadido que si la Guardia Civil de Tráfico impone una multa porque un tractor no tiene la ITV en regla o no tiene seguro, no se le puede quitar la sanción.

Además, ha recordado que, debido a las marchas lentas de las manifestaciones, "en algunos casos provocaron algunos accidentes también" y "la Guardia Civil de tráfico lo que intenta es buscar la seguridad de los ciudadanos".