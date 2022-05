La Unión Extremadura dará "mucha guerra" en el Consejo Agrario

Ep

Así, lo ha señalado el secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, añadiendo que es una representación que le permitirá llevar la voz de los agricultores al foro de negociación del sector en la comuniad.

Además, ha avanzado que dará "mucha guerra" después de haber logrado "meter la cabeza" pese a la dificultad de superar el techo del 15% de los votos emitidos.



Cortés ha felicitado a Asaja por una victoria "sin paliativos", tras una "buena campaña", así como a la segunda fuerza más votada, UPA-UCE, que está pasando "momentos muy duros" y que "al final le ha echado ganas" y los resultados obtenidos son "un gran logro" por parte de sus dirigentes, a los que desea "lo mejor en los meses futuros, que se presentan muy duros".



Respecto a Aequum Agrum, ha dicho que "prácticamente no era" una organización agraria, que ha obtenido el 0,72% de los votos (un total de 118) y, finalmente COAG, organización que el propio Cortés fundó en el año 2000 y sobre la que ha pedido a su actual dirigente, Juan Moreno, con "todo el cariño", que "deje de arrastrar las siglas de COAG por el fango", tras obtener 48 votos, el 0,33% del total.



Unos resultados obtenidos, ha destacado, con la participación más baja en las cuatro últimas citas electorales, que se sitúa en el 54,96, en su opinión debido a la fecha elegida, pues el mes de mayo es "cuando más actividad agraria hay".



Con estos resultados, ha dicho que están "más contentos que unas pascuas", por haber "metido la cabeza" en el consejo asesor, donde el miembro obtenido por la organización "va a dar mucha guerra", porque hasta ahora cada vez que querían hablar con el presidente de la Junta o la consejera del ramo necesitaban poner "4.000 agricultores a las puertas de Presidencia", algo que no descarta que sigan haciendo.



Su planteamiento será negociar los problemas del sector pero, ha advertido, "si no hay negociación o no hay resultados", recurrirán nuevamente a las protestas en la calle, y si no, a los tribunales.



En este sentido, ha recordado, tienen abiertas tres causas en los tribunales, una contra Agroseguro, por el asunto de la sequía en pastos; una querella criminal contra una empresa por supuestamente vender semillas de arroz en mal estado; y, finalmente, en el Supremo, una demanda contra la Junta por el impuesto de transmisiones patrimoniales.



INDEPENDENCIA ECONÓMICA Y POLÍTICA



Cortés ha subrayado que seguirá defendiendo los intereses de los agricultores con "independencia política y económica". "A nosotros no nos ha ayudado nadie, los votos que hemos sacado nos los hemos ganado a pulso, y vamos a seguir haciéndolo", ha señalado.

Y, ha añadido que su primera propuesta en el Consejo Asesor es que a partir de 2023 los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma no incluyan las subvenciones de 700.000 euros a repartir entre las organizaciones agrarias más representativas.



Asimismo, ha asegurado que no tiene "ninguna intención" de llegar en el futuro al 50 o el 60 por ciento de la representatividad, porque ello implica una estructura en la organización que requiere "40 oficinas en toda la región", para lo cual se necesita "una financiación muy rara", un "error" del cual aprendió tras su paso por COAG que, asegura, "no volverá a repetir".



"No vamos a empeñar económica ni jurídicamente las siglas de La Unión para intentar llegar a un 35 o 40 por ciento de los votos. Preferimos la horquilla del 18-20% manteniendo la independencia y no haciendo nada raro para financiarnos", ha añadido al respecto.



CONTROL DE PRECIOS



De cara al futuro del sector, ha señalado que los productos agrarios necesitarán una subida de precios del 50-60% para afrontar el incremento de costes o se "van a arruinar produciendo", con subidas en que encabezan los fertilizantes que alcanzan el 300%.



Un aumento de los precios que considera factible sin que repercuta en el consumidor si los intermediarios reducen su ganancia y si se cumple la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria que, ha advertido, este año "se pone en marcha por encima de la campana gorda", y que prohíbe vender por debajo de los costes de producción.



Al respecto, ha advertido que, empezando por la ciruela y la cereza, este año no van a permitir que se compre el producto "sin contrato y se pague por debajo de los costes de producción".



Asimismo, ha recordado que se acaba el plazo que otorga la ley para que la Junta publique los precios de producción de cada producto, de tal forma que no se suscriban contratos por debajo de este mínimo.



Cortés entiende que se trata de una "decisión política muy difícil", porque la Junta "se va a enfrentar a grandes 'lobbys' de presión".

De hecho, asegura que el Ejecutivo regional ya tiene estos precios, como el propio presidente de la Junta les reconoció tras la manifestación de principios de diciembre en el caso del tomate y la ciruela, pero hasta la fecha no lo ha hecho público.