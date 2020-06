Asaja Extremadura abandona la mesa de negociación del convenio del campo

Asaja Extremadura se ha levantado este martes de la mesa de negociación del convenio del campo en la región por la actitud "chantajista" que han mantenido los sindicatos desde el comienzo de la reunión, donde se debatían las condiciones para intentar llegar a un acuerdo que diera estabilidad al campo extremeño.



En concreto, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha acudido al encuentro tras haber lanzado en los últimos días mensajes de diálogo y consenso para "intentar cerrar un acuerdo con los sindicatos ante las dificultades por las que atraviesa el sector agrario".



Así pues, según informa la organización agraria en una nota de prensa, Asaja estaba dispuesta a "realizar un esfuerzo", teniendo en cuenta las condiciones de los últimos tiempos, con la "doble subida" del Salario Mínimo Interprofesional en el último año decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez, a la que se une que los precios "siguen estando por los suelos" y de ahí las movilizaciones realizadas durante los meses de enero, febrero y marzo antes de la llegada de la pandemia, además de las consecuencias de la crisis sanitaria del Covid-19.



Con todo, Asaja llegaba a la reunión con la idea de firmar el acuerdo, pero "desde el primer momento se ha encontrado a unos representantes sindicales agresivos en el fondo y en la forma, con amenazas durante el transcurso de la reunión con frases como 'o firmas o vamos a la huelga'", recoge la nota.



"Creemos sinceramente que con esta actitud es muy difícil llegar a cualquier tipo de acuerdo, además de que posteriormente me han llegado hasta insultar, momento en que he decidido levantarme de la reunión y marcharme", ha explicado García Blanco.



Por tanto, tras estos acontecimientos, Asaja Extremadura ha decidido volver a su idea inicial, que quedó aparcada como gesto para llegar a un acuerdo para aprobar el convenio regulatorio de las condiciones laborales en el campo, de impugnar dicho convenio al considerar que dos representantes de la patronal, como UPA-UCE y COAG, no están legitimadas oficialmente para ser convocadas a dicha reunión, al no tener al menos el 10% por ciento de la representación de la patronal.



Por último, Asaja Extremadura "lamenta lo ocurrido y condena la actitud mostrada en todo momento por los dirigentes sindicales en unos momentos tan delicados por los que está atravesando la sociedad en general y el campo en particular", concluye la nota.