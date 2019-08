Asaja pide un "viernes social" para ayudar a agricultores y ganaderos afectados por sequía

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha pedido al Gobierno central un "viernes social" para ayudar a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía.



Durante una rueda de prensa, García Blanco ha alertado este miércoles sobre la situación de sequía que asola los campos del país, lo que hace necesario, en su opinión, la adopción conjunta por parte de las administraciones de medidas que vengan a paliar en parte esta "dramática situación".



De esta forma, la cuantificación de las pérdidas es de "tal calado", ha destacado García Blanco, que se aproximan solo en Extremadura, en lo que se refiere a la ganadería, a más de 195 millones de euros en los últimos cinco meses.



"Diariamente los ganaderos de oveja se gastan 750.000 euros en suplementar su alimentación, los de vacuno casi 1.100.000 euros y casi 120.000 euros los de caprino", ha expuesto el presidente de Asaja Extremadura.



Por ello, según informa la organización agraria en una nota de prensa, García Blanco ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como consecuencia de ello, "no puede seguir escudándose en que no hay Gobierno, dado que le es posible, como así lo ha demostrado, seguir actuando".



"Así pues, le pedimos un viernes social como nos ha tenido acostumbrado en la última legislatura para ayudar a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía", ha asegurado.



De forma paralela, García Blanco también ha solicitado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, la convocatoria urgente de la Mesa de Sequía "para que de una vez por todas deje de ampararse en que la consejera sigue arreglando los problemas del tren que ya no son de su competencia y que se ponga a trabajar en los problemas reales de su departamento".



Por todo ello, Asaja Extremadura ha elaborado un catálogo de medidas se concretan en 15 acciones urgentes para paliar estos daños y que son continuar con la flexibilización de las limitaciones que permitan aprovechar todos los pastos y superficies y modificar totalmente el ya conocido como "estafador seguro de sequía en pastos".



También se encuentra una reducción fiscal en el próximo ejercicio para los agricultores y ganaderos que tributan en el régimen de módulos, la exención del pago de las cuotas de la Seguridad Social durante un año y la condonación del IBI Rústico para el próximo ejercicio.



Asimismo, entre las medidas urgentes se encuentran ayudas directas a través del régimen de minimis hasta los 25.000 euros, préstamos bonificados al 0 por ciento a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía, moratoria en los préstamos de la sequía actualmente en vigor o el pago anticipado de los máximos autorizados por la Comisión Europea a fecha 15 de Octubre.



Además de ayudas para la captación de aguas a través de pozos de sondeo, ayudas para la realización de charcas y puntos de abrevaderos, ayudas a los municipios para la adquisición de cisternas para distribuir el agua entre sus ganaderos o subvención al 50 por ciento en la adquisición de bebederos móviles, lo que contribuirá también a parar la lacra de la tuberculosis.



Finalmente, ha pedido la eliminación de las tasas de ITV para vehículos agrarios y la constitución de una Mesa regional de la Sequía para el seguimiento y puesta en marcha de las medidas que se adopten.