Caja Rural de Extremadura convoca la XVII edición de los Premios Espiga del Deporte

Caja Rural de Extremadura ha convocado la XVII edición de los Premios Espiga Impulso Actividad Física y Deporte con el que se reconoce a las mejores entidades y deportistas de la región.



Así pues, podrán concurrir todas aquellas personas físicas, organismos, asociaciones, federaciones, centros escolares o entidades deportivas que tengan por finalidad la promoción de la actividad física y el deporte en su ámbito poblacional.



En cuanto a las categorías, habrá un Premio Espiga a la Actividad Física y el Deporte, dotado con 4.000 euros y diploma acreditativo para el mejor proyecto presentado.



A su vez, se reconocerá a tres finalistas en tres categorías diferentes como son Deporte Colectivo, Deporte Individual y Deporte Inclusivo, dotados cada uno de ellos con 1.500 euros y un diploma acreditativo.



Por último, se establece la categoría 'Especial Gracias' a toda una carrera en favor del deporte y que no cuenta con dotación económica, según ha informado en una nota de prensa Caja Rural de Extremadura.



La entidad financiera ha destacado que el objeto de esta convocatoria es incentivar el impulso de la actividad física y el deporte en la región, favoreciendo el hecho deportivo de una forma "creativa, promocional y emocional, además de su rentabilidad en la calidad de vida, la salud y el deporte formativo".



Por tanto, para poder optar a estos premios, según ha recordado, las candidaturas deben cumplir como requisitos que la iniciativa debe incardinarse en la comunidad de Extremadura; haber iniciado su actividad, o bien haberla concluido, a la fecha de presentación de la candidatura a este premio y no podrán optar los galardonados en las tres últimas ediciones. En el caso de ser asociaciones, no podrán tener ánimo de lucro.



Cabe destacar que las candidaturas podrán ser presentadas por el propio interesado o por un tercero de "reconocido prestigio". Eso sí, deberán rellenar una solicitud de participación y deberá presentarse en las oficinas de Caja Rural de Extremadura o en formato digital al Fondo de Educación y Promoción. El plazo para presentar estas solicitudes finalizará el 15 de mayo.