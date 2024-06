Junta fomenta el talento audiovisual organizando la primera edición de 'Extrema Ficción'

La Junta de Extremadura, a través de la Fundación Extremeña de la Cultura, ha organizado la primera edición de 'Extrema Ficción', un evento único con profesionales de primer nivel en el sector audiovisual y cinematográfico, como Miguel del Arco, Tate Aráez, Carlos Sedes y Álvaro Díaz.



En concreto, esta cita se llevará a cabo los días 27 y 28 de junio y 1 de julio en el histórico Palacio de Lorenzana, un emblemático edificio de la ciudad medieval de Trujillo, donde se desarrollará una serie de jornadas formativas centradas en la ficción y el audiovisual.



A través de masterclass, encuentros, proyecciones y coloquios, se explorarán los entresijos de la ficción y sus múltiples posibilidades. Este evento está diseñado tanto para profesionales consolidados como para futuros talentos del sector, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



De este modo, la primera edición de 'Extrema Ficción' contará con la participación de reconocidos profesionales del panorama nacional e internacional, incluyendo a Miguel del Arco, director de teatro y cine, dramaturgo, guionista y actor, conocido por su trabajo en obras teatrales premiadas y series de televisión. En su masterclass, 'El oficio de contar historias', ofrecerá una visión profunda de su carrera y técnicas narrativas.



También participará Tate Aráez, localizador de cine y series con experiencia en producciones como 'Juego de Tronos', 'The Crown' y 'La Casa del Dragón'. En su ponencia 'El desconocido departamento de localizaciones cinematográficas', explicará la importancia de las localizaciones en las producciones audiovisuales y su impacto en el turismo.



Además, Carlos Sedes, director de cine y series de ficción, responsable de éxitos como 'Gran Hotel' y 'Las chicas del cable', impartirá la masterclass 'Trasladar la realidad a la ficción', donde abordará cómo transformar hechos reales en relatos cinematográficos y televisivos.



Por último, el director de contenidos de no ficción de Netflix, Álvaro Díaz, ofrecerá la ponencia 'Cómo presentar un proyecto de cine, ficción o documental a Netflix', proporcionando una guía detallada para presentar proyectos a esta plataforma líder en entretenimiento.



En definitiva, con 'Extrema Ficción' la Junta de Extremadura refuerza su compromiso de fomentar la creatividad y el talento local, así como su apoyo al sector audiovisual y cinematográfico, posicionando a la región como un referente en este ámbito. Este evento no sólo promoverá el intercambio de conocimientos y experiencias, sino que también destacará la belleza y potencial de Extremadura como escenario natural para futuras producciones y rodajes.