ExtremLab y la Filmoteca de Extremadura reúnen en Badajoz al futuro del cine extremeño

La segunda edición de la Muestra de Cine de Badajoz ExtremLab reunirá en el Teatro López de Ayala de Badajoz hasta el 29 de febrero al futuro del cine de Extremadura.

Así lo ha afirmado el secretario general de Cultura, Francisco Palomino, quien ha subrayado la "necesidad" de colaborar en un proyecto como éste. "Sois el futuro del cine y tenéis muchas cosas que contar", ha afirmado Francisco Palomino en un acto de presentación celebrado este jueves en Badajoz, en el que ha estado acompañado por la directora del López de Ayala, Paloma Morcillo; la responsable de la organización de ExtremLab, Patricia Sánchez; el responsable de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio; y el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Documentación de la Universidad de Extremadura, Daniel Martín.

En concreto, estos proyectos culturales que tienen que ver con el cine y la cultura en general tienen que estar apoyados por la Consejería, "porque son ideas que nacen con valentía y que requieren ese apoyo", ha explicado el secretario general de Cultura, junto con que ahí estarán "para hacerlo posible y trabajar conjuntamente por el cine y la cultura en Extremadura".

Por su parte, Paloma Morcillo ha mostrado su satisfacción por que Badajoz y, en concreto, el López de Ayala, se conviertan en "centro neurálgico" de la creación audiovisual, al tiempo que ha afirmado que para el teatro es "un placer" albergar este encuentro, en el que durante cuatro días podrán verse trece proyecciones entre cortos, películas y documentales, según informa la Junta en una nota de prensa.

En esta línea, Patricia Sánchez ha destacado a su vez que ExtremLab es, sobre todo, "un laboratorio de desarrollo de largometrajes", donde los protagonistas son los creadores de los seis proyectos seleccionados y es, además, una residencia creativa que acompaña a estos proyectos.

La primera de las proyecciones será 'Antier noche', esta tarde en el López de Ayala a partir de las 19:30 horas. 'El sueño de la sultana', film de animación en el que ha participado la productora extremeña Glow, 'Arquitectura emocional 1959', 'Mamantula', 'Morir antes de morir', 'Oro rojo', 'La niña mártir', 'La función', 'O rio e seu labirinto', 'Agora fresnesim', 'Morte em agosto', 'Pelo sim pelo nao' y 'On the go' conforman el cartel de proyecciones de esta edición, que se completa con charlas, Cinelab, performances y conciertos como los de Balarrasa y Bolsa de moscas.

El Festival se desarrollará también en el Espacio Convento, la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación. Durante estos días, se proyectarán en las sedes de la Filmoteca de Extremadura películas que tuvieron su premier mundial en festivales como San Sebastián, Locarno o la Seminci vallisoletana, así como títulos ganadores del Goya.

Finalmente, tras la proyección de los filmes, los autores compartirán con el público y los alumnos asistentes sus experiencias, concluye el Ejecutivo.