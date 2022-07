La exposición de Wolf Vostell y Boris Lurie llega a Berlín

La exposición 'Art after the Shoah. Wolf Vostell in dialogue with Boris Lurie' (Arte después del Holocausto. Wolf Vostell en diálogo con Boris Lurie), se inaugurará el próximo jueves, 7 de julio, en la Kunsthaus Dahlem de Berlín.

En concreto, se trata de un conjunto selecto de obras de Wolf Vostell y Boris Lurie integran el corpus central del discurso creado por el comisario Eckhart Gillen para esta exposición que fue exhibida entre enero y mayo en primera estancia en el Kunstmuseum Den Haag (La Haya, Países Bajos).

Ahora es Berlín quien la acoge para finalizar su itinerancia a partir de noviembre en el Ludwig Museum de Koblenza. Serán éstas tres grandes oportunidades para asistir a esta conversación despojada de cualquier tipo de condescendencia hacia los seres humano que asistas a ellas.

"Un diálogo sostenido a lo largo de más de treinta años entre dos artistas incontestables, clarividentes y batalladores contra todo tipo de violencia y de crueldad en el tiempo que les tocó vivir. Una revisión de cómo ambos hicieron frente a la realidad insoportable de la Shoah desde la resistencia más tenaz", según informa en una nota de prensa el Museo Vostell Malpartida de Cáceres.

La celebración este año del 90 aniversario de Wolf Vostell ha servido de pretexto para aunar fuerzas entre The Wolf Vostell Estate (España y Alemania) y la Boris Lurie Art Foundation (EE.UU.) a la hora de poner a disposición de la muestra los fondos necesarios para su discurso curatorial.

Es en ese punto donde el Archivo Happening Vostell de la Junta de Extremadura ha podido realizar una "gran aportación" a través del préstamo de archivos digitales de imágenes de happenings y, sobre todo, del libro NEIN de Wolf Vostell, el único ejemplar que puede consultarse de este libro de artista creado en 1962.

Casualmente, esta exposición recala en el que fue uno de los estudios de trabajo de Vostell en Berlín desde 1984 y hoy es la actual Kunsthaus Dahlem. El edificio, levantado entre 1938 y 1942, fue creado por uno de los artífices estéticos del Nacional Socialismo, el arquitecto Arno Breker.

Allí, a partir de esta exposición quedará depositada Hebräische Suite für sieben Violinen (1997), la última de las obras de Vostell dedicada a la memoria de las víctimas del pueblo judío durante el Holocausto.

Cabe destacar que en la inauguración intervendrán la directora del museo, Dorothea Schöne, el comisario de la muestra, y la alcaldesa de Berlín, Franziska Giffey. 'Art after the Shoah. Wolf Vostell in dialogue with Boris Lurie' podrá visitarse hasta el 30 de octubre y está siendo acompañada por un catálogo bilingüe alemán/inglés.