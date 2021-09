Luis Piedrahita y Chloé Bird llegan este fin de semana al Gran Teatro de Cáceres

Este viernes 24 a las 20,30 horas, se podrá disfrutar de 'Es mi palabra contra la mía', el nuevo monólogo lleno de ingenio y ternura en el que Luis Piedrahita (A Coruña, 1977) analiza por qué nadie está contento con lo que le ha tocado.

Una vez más, el humorista olisquea la realidad y saca a la luz los aspectos más absurdos de nuestro día a día de hondo calado existencial como las cejas negras de las señoras mayores, el miedo al váter ajeno o el amor verdadero.

El gallego es uno de los humoristas más reconocidos y prestigiosos de este país con veinte años de trayectoria en la que su humor blanco e ingenioso ha recorrido España entera y parte de Latinoamérica.

Ya el sábado, día 25, también a las 20,30 horas, le llega el turno a la música de la cacereña Chloé Bird, que vuelve al Gran Teatro a presentar su nuevo disco 'Flores y Escombros'.

Un trabajo que marca un cambio en su carrera, con un nuevo sonido, un estilo de música renovado y canciones en español constituyen el paso adelante.

'Flores y Escombros' su cuarto disco, lo interpretará con banda por primera vez en Cáceres, que marca el punto de salida a una extensa gira por el resto de España.*

Cantante en inglés desde sus orígenes en 2013, cuando presentó su EP October Moon, Bird ha ido grabando cada dos años sus discos, que enseguida llamaron la atención por sus cualidades sonoras y su universo interior (The darkest corners of my soul, 2015; Un mundo de niños raros (para público familiar, con poemas de Raúl, 2017), The light in between, 2018).

El reconocimiento a su carrera le llegó con el premio Pop-Eye en 2013 como Mejor Artista Extremeña. En 2019 ganó el Certamen Rock Villa de Madrid como Mejor Banda y el Premio Sol Música.

La cantante cacereña, que está licenciada en Arte Dramático y titulada en el Grado Profesional de piano, ha compuesto además bandas sonoras para cortometrajes y obras de teatro.