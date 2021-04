Godard y el cine mudo con música en directo, atractivos del programa de Filmoteca en abril

La Filmoteca de Extremadura proyectará durante este mes de abril obras clásicas de cine mudo con música en directo, cine contemporáneo, un ciclo dedicado al cineasta francés Jean Luc Godard, así como obras de sello coreano o el Ciclo Anímate, que incluye el metraje 'Josep'.

Además, la institución ha programado un ciclo de obras de cine lésbico, entre las que se encuentran 'Entre nosotras' o 'Una gran mujer'.

Así lo ha señalado la responsable de medios audiovisuales y directora de la Filmoteca de Extremadura, Natalia Rodrigo, durante la presentación este martes de esta programación en la sede de la entidad regional en la capital cacereña.

En concreto, 'Al final de la escapada', obra galardonada con el Oso de Plata al mejor director en la Berlinale de 1960 y perteneciente al ciclo 'Culto al Clásico: Godard en 35 mm' director que abre las proyecciones de este mes este mismo martes, a las 20:30 horas en la sede cacereña.

Pierrot el loco, nominada al León de Oro en el Festival de Venecia en 1965, completa este ciclo clásico dedicado al cineasta francés.

La séptima edición del Ciclo de Cine Coreano, organizado en colaboración con el Centro Cultural Coreano en España, organismo dependiente de la Embajada de Corea en España, contiene obras como 'Dark Figure of crime', 'The man standing next' o 'Kim Ji-Young born', según informa la Junta en una nota de prensa.

Las películas que integran este ciclo han sido galardonadas en diversas categorías en los Asian Film Awards y los Grand Bells Awards. 'El herrero' y 'Pamplinas y los fantasmas', ambas dirigidas y protagonizadas por Buster Keaton conforman el ciclo 'Cine mudo y música improvisada en directo' que contará con las interpretaciones musicales del pianista Pedro Calero, en Cáceres; el saxofón de Joaquín de la Montaña, en Badajoz; el clarinete de Nerea Samino, en Mérida y el contrabajo de Enrique Tejado, en Plasencia.

'Los inocentes', la obra de Guillermo Benet estrenada en 2020 conforma el ciclo de cine contemporáneo, mientras que 'Josep', galardonada como mejor film de animación tanto en los Premios César como en los galardones del Cine Europeo nutre el ciclo 'Anímate'.

DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA

Por otro lado, y para conmemorar el Día de la Visibilidad Lésbica que se celebra el próximo día 26 y cuyo objetivo es visibilizar el papel que ocupan las lesbianas en el espacio público y eliminar prejuicios, la Filmoteca ha programada un ciclo conformado por obras europeas, norteamericanas o rusas. 'The archivettes', 'Entre nosotras' o 'Una gran mujer' se incluyen en este ciclo.

Precisamente, éste último nutrirá de cintas a la Filmoteca Itinerante, que proyectará 'Entre nosotras' o 'Una gran mujer' en Arroyo de la Luz, Cabeza del Buey, Herrera del Duque, Villanueva de la Serena o Jaraíz de la Vera.