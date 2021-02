Badajoz repasa en un documental los 40 años de la recuperación de su Carnaval

Ep.



La ciudad de Badajoz repasa en una serie de documental de 15 capítulos que se estrena en la tarde de este viernes, día 12, los 40 años de la recuperación de su Carnaval, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional.



En su presentación, el alcalde, Francisco Javier Fragoso, ha sostenido que esta serie documental está dirigida tanto a los vecinos para que no tengan "ese sentimiento de orfandad" en un año en el que no se celebra el Carnaval debido a la pandemia de la Covid-19, y también para recordar al resto de la población que rodea la ciudad española o internacional que cada año la acompañan en esta fiesta "que para nosotros el Carnaval sigue siendo Badajoz".



"Por lo tanto, que es absolutamente fundamental en un año en el cual vamos a intentar dar el paso definitivo para la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, transmitirle al mundo, a la sociedad en general, que el Carnaval está vivo y que es algo importante para la ciudad", ha resaltado, junto con que, además de ser un elemento económico y "puntual para divertirnos", "es el AND de nuestra ciudad".



En una rueda de prensa en las antiguas Casas Consistoriales acompañado de la concejala de Ferias y Fiestas, Lara Montero de Espinosa, Fragoso ha presentado este vídeo homenaje a los 40 años de Carnaval en Badajoz, en relación al cual ha resaltado el "esfuerzo importante" realizado por parte de dicha delegación para contar con este documental de 15 capítulos en los que se intenta resumir las vivencias y lo que significa esta fiesta en sus cuatro primeras décadas de vida.



Así y aunque "desgraciadamente" por motivos de la pandemia este 2021 "no tenemos Carnaval", para el regidor "eso no significa que la ciudad tenga olvidado el Carnaval", que ha definido como una de las "esencias más importantes" que representan a Badajoz, está en el "AND de todos y cada uno de los vecinos" y por parte de la Concejalía y el ayuntamiento tenían una "enorme responsabilidad para transmitir que ese espíritu sigue vivo".



LAS RAÍCES DEL CARNAVAL



De este modo y con motivo de estos 40 años de esta fiesta, ha destacado la importancia de que la población, especialmente la más joven, conozca su origen y sus raíces, que se ahondan a principios del pasado siglo, cuando se celebraba con bailes de salón en las sociedades del momento y en la calle.



Pese a suspenderse con motivo de la llegada de la dictadura, "no se olvida porque el Carnaval se sigue se sigue celebrando seguramente en la intimidad de los hogares, en alguna medida como también nos va a tocar este año", a nivel "personal" y en la "intimidad del hogar", ha explicado, junto con que en 1981 se celebró de nuevo por primera vez por el impulso del pueblo y, en concreto, de un grupo de "valientes" y "pensadores" como Villafaina o José María Pagador, entre los que ha citado al exalcalde Miguel Celdrán recientemente fallecido.



Dicho grupo decidió salir a la calle en un año "muy complicado" tras el intento de golpe de estado del 23-F y celebrar un Carnaval que se desarrolló un fin de semana después de la fecha que "tocaba", del sábado 28 de febrero al 1 de marzo del 81, con un pregón de Juan José Poblador en la Plaza de España, una verbena en San Francisco o un concurso espontáneo de disfraces con el "permiso" y "connivencia" del entonces alcalde Luis Movilla, al tiempo que ha recordado que en su tercera edición fue el ayuntamiento quien asumió la responsabilidad de su organización.



"Pero en ningún caso deja de ser un Carnaval del pueblo", ha continuado el primer edil, que ha hecho hincapié en que todo ello se recoge en este documental que constituirá un documento "que puede ser importante" en el expediente para que el Carnaval sea declarado de Interés Internacional y que se centra en los cinco "puntales" que "sostienen"esta celebración, las comparsas, las murgas, los artefactos, los grupos menores y el Carnaval de calle de una fiesta en "plena evolución pero nunca pierde su esencia".



EL MEJOR CARNAVAL DEL MUNDO



Por su parte, Lara Montero de Espinosa ha detallado que, bajo el nombre 'El mejor Carnaval del mundo' porque "sencillamente" así lo es para todos los pacenses que viven esta fiesta, el primer capítulo se emite este viernes a las 20,00 horas en la Televisión Digital Extv y que, para su visionado, hay que descargar la APP televisión, la APP móvil o a verlo a través de su web.



Englobado en una programación que se completa con otras actividades como la serie de esculturas de homenaje a los colectivos del Carnaval y con dos exposiciones en las Casas Consistoriales y en San Francisco "orientadas a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos", ha señalado que los cinco primeros capítulos se emitirán los cinco días de Carnaval, hasta el martes día 16, y el resto cada viernes a las 20,00 horas, y que se podrán ver estos 40 años de historia y su evolución con una "ingente" cantidad de recursos audiovisuales y hasta 86 entrevistas.