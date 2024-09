El PSOE niega que se ocultaran informes sobre la mina de Cáceres

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, ha negado que en la anterior legislatura con Luis Salaya como alcalde se ocultaran informes sobre la mina de litio que se quiere construir en el paraje de Valdeflores, y ha pedido a Unidas Podemos que "no confundan a la ciudadanía y se retracten en un ejercicio de responsabilidad".



Así pues, a través de una nota de prensa, la edil socialista ha criticado la política de "difama que algo queda" que, a su juicio, ha realizado la formación morada cuando ha dicho que se habían ocultado informes técnicos desfavorables a la mina, al tiempo que ha recordado que, tras esas acusaciones, "tienen la obligación de denunciar ante la fiscalía cualquier acto que pudiera ser constitutivo de delito".



Así pues, Fernández ha recordado que el anterior equipo de Gobierno local "atendió convenientemente" la solicitud de Unidas Podemos, referente a la entrega de los informes técnico y jurídico que el ayuntamiento de Cáceres remitió a la Junta de Extremadura, relativos a las consideraciones sobre los aspectos ambientales del proyecto. "Ambos informes se les hicieron llegar con total transparencia", ha defendido.



"De lo que están hablando ahora es de una documentación procedente del periodo de consultas previas que se lleva a cabo en todos los procedimientos ordinarios, y que se basa en un texto en el que los firmantes del mismo realizan valoraciones subjetivas, informan sobre aspectos para los que no eran competentes o que no eran objeto de la solicitud de la Junta de Extremadura", ha explicado.



Ante ello, según ha añadido, la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano, que es la responsable de hacer el informe técnico, "trasladó una serie de correcciones de carácter técnico para subsanar, que por no ser atendidas, no incorporaron algunos aspectos del texto inicial al informe final".



Estas consideraciones sobre las que la directora de la Oficina realizó las correcciones, "se contextualizan en el momento en el que una vez desestimado el proyecto de mina a cielo abierto, se trasladan una serie de líneas generales sobre lo que pudiera ser el proyecto definitivo de mina subterránea, un proyecto que recordemos que no se presentó hasta junio de 2024, por tanto dichas consideraciones se realizaron sobre un documento de inicio en el que se hacía una breve exposición del proyecto que se desarrollaría posteriormente".

En este punto, Fernández ha incidido en que todo lo informado hasta ahora, "no se basa en el proyecto registrado el pasado mes de junio, que aún no conocemos en Cáceres por haber sido declarado PREMIA por la Junta de Extremadura, sino en un documento de líneas generales".



En este sentido, ha mostrado su "preocupación" por el futuro de Cáceres que "pasa por saber los detalles del proyecto definitivo". "Creemos que Unidas Podemos se retrata generando confusión en torno a valoraciones realizadas de forma previa al desarrollo de dicho proyecto", ha subrayado.



"El informe que ha filtrado Unidas Podemos contenía valoraciones subjetivas y se extralimitaba en algunas de las interpretaciones hechas sobre dichas líneas generales, además de no ajustarse al contenido que se había pedido por parte de la Junta", ha recalcado Fernández, que ha pedido a Unidas Podemos que "haga un ejercicio real de transparencia".



Y es que, de igual modo que han "filtrado" el documento inicial de consideraciones a las consultas previas, les pide que den a conocer también la propuesta de correcciones que realiza la responsable última, que es la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano. "Este sí que lo han ocultado", ha concluido la socialista.