Junta Electoral archiva denuncia del PSOE contra alcalde Cáceres por anuncios en campaña

Ep

Fue presentada por socialistas contra el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ante "la inexistencia de infracción y de responsabilidad" por parte del regidor cacereño.



Así, lo ha anunciado el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, que la Junta Electoral Provincial "rechaza los argumentos del PSOE", que acusó a Rafael Mateos de utilizar el Ayuntamiento con fines electoralistas durante la campaña electoral de las Elecciones al Parlamento Europeo.



Por un lado, el PSOE denunció la utilización de las redes sociales del ayuntamiento en beneficio de la gestión municipal y, en este sentido, la Junta Electoral argumenta que no se promocionaron "logros" o "realizaciones", que es lo que prohíbe la normativa electoral referida.



En este sentido, la Junta Electoral asegura que "sería absurdo e ilógico que un Alcalde de un municipio se viese obligado a retrasar la realización de ese balance de las fiestas más grandes con que cuenta su ciudad, por el hecho de que esos días posteriores coincidiesen con un periodo electoral".



Por otro lado, el PSOE denunció la comparecencia de prensa del alcalde en el que se anunció la batería de inversiones previstas para la ciudad en el remanente de tesorería de 2023. "Pues bien, la Junta Electoral no lo considera venta de realizaciones o logros que, por definición, siempre supone una mirada al pasado, ni mucho menos inauguración de obras, servicio o proyectos de éstos, que es lo que taxativamente prohíbe la legislación electoral", ha asegurado Orgaz.



El portavoz ha mostrado la satisfacción del equipo de Gobierno por el archivo de la denuncia, "que viene a dar la razón al alcalde en su convencimiento de que una ciudad debe seguir avanzando y no puede quedar paralizada durante un mes porque se esté en periodo electoral".



"Y en segundo lugar, porque esta resolución viene a confirmar que este equipo de Gobierno gestiona la ciudad pensando en todos los ciudadanos y no en clave electoralista, como sí lo hace constantemente el PSOE", ha subrayado Orgaz.



Por ello, ha isntado a la portavoz del PSOE de Cáceres a que "se retracte de las acusaciones contra el alcalde sobre la utilización de los recursos públicos con fines electoralistas"; así como por las declaraciones vertidas contra la Junta Electoral de Zona, tachándola de "poco objetiva", dando por hecho que "por primera vez en Democracia" la Junta Electoral iba a sancionar al alcalde con una multa de entre 300 y 3.000 euros.



CANAL DE ISABEL II, CONCIERTOS Y TRIATLÓN



Orgaz ha informado también de que la Junta de Gobierno ha solicitado a la Intervención Municipal que proceda a habilitar el crédito necesario para proceder al pago de la deuda con la empresa Canal de Isabel II, que asciende a la cantidad de 2.266.391 euros, tras la revisión de precios de los años 2014 y 2015, según sentencia judicial de 2021.



En la reunión de hoy se ha aprobado solicitar el crédito necesario para cumplir la sentencia, que es firme, ha indicado el portavoz municipal.



En otro orden de cosas, ha recordado que esta noche se celebra en la Plaza Mayor el concierto 'Dial al Sol', que organizan este Ayuntamiento y la Cadena Ser y que trae a artistas de la taya de Carlos Baute, Blas Cantó, Ana Guerra y Melocos, entre otros.



"Esperamos que sea un éxito y que todo el público asistente disfrute de uno de los eventos que este equipo de Gobierno ha planificado para que la actividad de ocio y cultural de calidad en la ciudad se mantenga durante la época estival", ha dicho Orgaz.



Se ha previsto un plan de seguridad similar al del año pasado. Recomendamos a los asistentes seguir las indicaciones de la Policía Local y del personal organizador del concierto, pues hay calles que sólo serán de acceso a la plaza y otras exclusivamente de salida. No estará permitido el botellón pero los hosteleros podrán sacar barras a la calle y se instalarán contenedores por varios puntos de la Plaza.



Habrá una zona para que las personas con discapacidad y movilidad reducida pueda seguir el concierto, que se instalará a la misma altura del escenario. Y, por primera vez, habrá un punto violeta de atención contra el acoso machista y la violencia de género.



El portavoz ha avanzado que se trata de un dispositivo exactamente igual que se seguirá para el concierto de 'Los40 Summer Live' del próximo martes, 9 de julio, que es del mismo formato.



El portavoz también ha recordado que este domingo se celebra la sexta edición del Triatlón Cáceres Ciudad Histórica. Un evento que no se celebra en la ciudad desde 2018 y que se ha retomado porque se trata de una disciplina con muchas licencias en Cáceres y Extremadura y porque "la ciudad va a acoger a los mejores triatletas del país, ya que esta prueba será puntuable para el campeonato nacional".



Este domingo, por lo tanto, parte de las vías del centro se cortarán al tráfico durante las horas que se celebre el triatlón. Se ha establecido un circuito que transcurrirá por la avenida de Hernán Cortés, avenida de las Delicias y la avenida de la Universidad, y vuelta. Para finalizar en la avenida Clara Campoamor.



El circuito de carrera a pie transita, entre otras, por la avenida de España pares, y se dirigirá hacia los impares bordeando el Paseo de Cánovas, para dirigirse hacia la calle San Antón, y entrar en la zona monumental.