El PSOE critica la "gestión errática" del Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Cáceres

Ep.

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres ha criticado la "gestión errática" del Gobierno local del PP en este primer año de legislatura, ya que ha habido "continuos fallos" que han propiciado que no salgan adelante ninguno de los proyectos promulgados por el alcalde Rafael Mateos, que se han quedado "en anuncios".



La portavoz socialista, Belén Fernández, ha indicado que los proyectos que se han puesto en marcha en este primer año venían impulsados por el anterior Gobierno de Luis Salaya, por lo que "no ha habido una gestión de Gobierno durante este año", ha asegurado, al tiempo que ha ironizado con que "ni siquiera el propio alcalde ha podido hacer el balance de su Gobierno" en este primer año de mandato, como viene siendo habitual.



Así, ha señalado que "los grandes logros" provenían de la anterior legislatura como la peatonalización del eje San Antón-Parras, las obras de San Blas, el derribo del Bloque C, el convenio con Acuaes para el saneamiento y la depuración de agua, la reforma de Héroes de Baler, las paradas accesibles de autobús, el centro LGTBI, la neocueva de Maltravieso, la ampliación del cementerio, el carril bici al polígono de Capellanillas, etc.



"Si nos centramos en la gestión del Partido Popular, hemos vivido un año de una gestión permanentemente errática y a base de fallos", ha insistido en alusión a la prometida bajada del IBI que no se ha podido llevar a cabo porque no se dieron los plazos al Consejo Económico y Social que debe emitir un informe preceptivo en este caso. "No fue un boicot del PSOE, fue un error en la gestión del PP", ha defendido Fernández.



Además, proyectos como la reforma de la avenida Virgen de la Montaña y la plaza Marrón han tenido que volver al punto de partida por errores en los pliegos, y el complejo deportivo y la piscina climatizada del Nuevo Cáceres "no pasa de un mero anuncio". "Por tanto, en todo un año de Gobierno, ninguna de sus promesas electorales, ninguno de sus proyectos ha empezado ni a arrancar", ha espetado la portavoz en una rueda de prensa acompañada por parte de su grupo municipal.



Otro "error", según los socialistas, han sido los Presupuestos para 2024 que "se siguen trabajando a trompicones" e incorporando inversiones y gastos no incluidos en el documento inicial, como el caso de la aprobación del remanente de tesorería para financiar varios proyectos, algunos de ellos consensuados con Vox.



Unos proyectos, que según ha recordado Fernández, tienen que estar ejecutados antes del 31 de diciembre pero todavía no están adjudicados, por lo que se podría no llegar a tiempo con los plazos, lo que supondría perder "una cantidad inmensa de inversión para Cáceres".



También se podría perder la subvención que el Gobierno central da al transporte público ya que esas ayudas van a venir determinadas por las zonas de bajas emisiones recogidas en la Agenda Urbana que rechaza Vox y que el PP no puede sacar adelante sin su apoyo. "Este mandato al dictamen de Vox nos lleva a retrocesos importantes en nuestra ciudad", ha subrayado la portavoz socialista.



Fernández se ha referido también al expediente que se ha iniciado por parte del ayuntamiento para comprar la plaza de toros, y que obedece a que no es un bien de titularidad pública al cien por cien, por lo que puede peligrar la ayuda del 2% cultural del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, al que se ha concurrido para la reforma del coso taurino con una inversión prevista de 3 millones de euros.



"Hemos pasado en menos de un año de ser una ciudad que era referente de vanguardia... a ser una ciudad que está marcada por las políticas de la ultraderecha, que pierde inversiones, y que renuncia a grandes cantidades determinantes", ha sentenciado Fernández, quien ha criticado al Ejecutivo local por centrar su gestión en políticas de "cheque bebé" con "un café para todos", frente a políticas de vivienda o empleo para que los jóvenes se queden en la ciudad y puedan optar a un proyecto de vida.



"NINGUNEO DE LA JUNTA"



Fernández también ha criticado a Rafael Mateos por "plegarse sin ningún tipo de sonrojo ante el ninguneo que la Junta de Extremadura está haciendo a Cáceres", ya que los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) "no contemplan ninguna de las grandes inversiones imprescindibles para la ciudad" como el aeródromo, la terminal ferroviaria o la segunda fase del hospital.



Respecto a la mina de litio en la Sierra de la Mosca, Fernández ha criticado que la Junta de Extremadura haya decidido declararlo Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) "evitando así que Cáceres pueda decidir sobre un proyecto que va a determinar los 30 próximos años de su futuro", ha dicho.



"Nuestro criterio sigue siendo el mismo. Tenemos que poder estudiar un proyecto que no se conoce y tener los informes técnicos que analicen ese proyecto. Pero con el PREMIA se evita que eso se pueda hacer por la aceleración de plazos, y en el periodo de alegaciones el alcalde de esta ciudad no ha dicho nada ante la Junta de Extremadura", ha concluido.