Acuerdo PP-Vox inversiones del remanente de Cáceres mantiene 3,5 millones para barrios

Ep/Rd

El Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Cáceres y el grupo municipal Vox han llegado a un acuerdo para aprobar las inversiones del remanente de 2023.



Así, de los tres expedientes que se llevarán al Pleno ordinario de este jueves para su aprobación, y que sumaban unos 25 millones de euros, el correspondiente a las inversiones en los barrios por un montante total de 3,5 millones de euros se mantiene intacto con proyectos como mejoras en instalaciones deportivas, obras de iluminación, embellecimiento de la vía pública o rehabilitación de sedes vecinales, entre otras.



En cuanto al expediente de crédito extraordinario por un importe inicial de 5,4 millones de euros, se retiran cuatro actuaciones que suman 468.000 euros y que corresponden al sistema de control de la Zona de Bajas Emisiones (60.000 euros), el sistema de control por cámaras del polígono industrial Las Capellanías (290.000 euros); campaña publicitaria de turismo (100.000 euros) y publicidad de eventos deportivos (18.200 euros).



El expediente que será enmendado en gran parte de sus propuestas es el de suplemento de crédito que alcanzaba un montante de 16,1 millones, de los que 11,4 se destinarán a saldar la deuda bancaria del consistorio cacereño y que sí se mantiene en el acuerdo entre los 'populares' y la formación Vox.



De este documento, se caen diez partidas como la de publicidad y propaganda (50.000 euros), subvenciones directas excepcionales de deportes (31.800 euros), actividades de cultura y ocio (187.900 euros), algunas de fondos estratégicos por valor de 16.000 euros en total, y actividades y eventos para la Capitalidad Cultural 2031 (310.000 euros).



También se excluye el gasto para la maqueta de Cáceres 2031 (50.000 euros), la ayuda para el proyecto Pequeña Irlanda (30.000 euros), la marca corporativa del ayuntamiento (12.000 euros) y un programa de compostaje para los huertos de ocio de la Universidad Popular (60.000 euros). Esta decena de actuaciones que se sacarán del expediente inicial suponen un total de 747.700 euros.



Las inversiones que se quedan fuera se estudiarán de forma más detenida por parte de Vox que, además, propondrá otras inversiones para que se incluyan en un segundo expediente que se llevará al Pleno ordinario de julio, junto a otras propuestas del PSOE de las que se estudiará la viabilidad técnica.



Respecto a la propuesta de Unidas Podemos de destinar 4 millones de euros a la creación de una Oficina Municipal de Vivienda, no es viable para sacarla adelante antes del 31 de diciembre, que es cuando debe estar ejecutado el remanente.



Así lo ha indicado el alcalde, Rafael Mateos, que espera que en el Pleno de este jueves, la oposición actúe con "responsabilidad" y "altura de miras" para poder sacar las inversiones de los barrios y saldar la deuda bancaria para sanear las arcas municipales.



"Hemos perdido una semana para garantizar la inversión en nuestra ciudad de cuestiones importantes, pero yo creo que al final los grupos del ayuntamiento van a ser responsables y van a facilitar que esas inversiones vengan y que podamos amortizar los casi 12 millones de euros de deuda que hay en este ayuntamiento", ha señalado el regidor.



Mateos ha defendido una vez más la "transparencia" con la que el equipo de Gobierno ha actuado en la tramitación de estos expedientes que fueron rechazados por la oposición, la cual le achacaba al Gobierno local falta de diálogo y no haber contado con ellos para el diseño de las actuaciones.



Así, se ha comprometido a seguir hablando con los grupos para "montar un nuevo expediente" con las aportaciones de los grupos. "Vamos a analizar algunas de esas partidas que creo que son necesarias, que creo que son buenas para la ciudad, para valorarlas en un pleno posterior", ha añadido.



Respecto a las declaraciones de Vox de que se han sacado de los expedientes algunos "chiringuitos", Mateos ha dicho que "no hay ningún chiringuito", al tiempo que ha defendido que con las partidas de publicidad "no estamos haciendo autobombos del equipo de Gobierno", sino "dando proyección a la ciudad" con la financiación de eventos que organizan agencias de publicidad o empresas privadas y que por eso se contabilizan bajo el epígrafe de publicidad y propaganda.



"Lo que hemos hecho es unificar en torno a una única partida todos los gastos de publicidad de este ayuntamiento", ya que antes cada concejalía tenía su partida de publicidad y ahora se unifica por lo que el dinero se distribuye "con transparencia".



Mateos ha lamentado que se hayan retirado algunas partida como la del control por cámaras del polígono de Mejostilla porque "al igual que hay partidas como la de cultura o festejos que su ejecución es más rápida, hay otras que requieren de una licitación más amplia, que requiere de la redacción de proyectos y podemos poner en riesgo la ejecución", ha advertido. "Lo importante es que las inversiones salgan", ha concluido.