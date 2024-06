Virgen de la Montaña de Cáceres irá en 38 días a parroquias y residencias por Centenario

Ep.

La Virgen de la Montaña de Cáceres bajará a la ciudad por segunda vez este año el 5 de septiembre y volverá a su santuario el 13 de octubre, después de la celebración de la misa pontifical que se celebrará el 12 de octubre en la Plaza Mayor, para celebrar el Centenario de la Coronación Canónica como patrona de la ciudad.



Serán 38 días en los que la imagen mariana visitará las parroquias de la periferia de la ciudad; el centro penitenciario; tres residencias de mayores (Asistida, Cervantes y Virgen del Rosario); los cuatro conventos de clausura; los colegios San Antonio y Josefinas; el Cefot o el Seminario, entre otras paradas.



Uno de los actos centrales de esta peregrinación será la Procesión Magna que se celebrará el sábado 5 de octubre con la participación de todas las cofradías cacereñas que tienen advocación mariana, que acompañarán a las patrona con 13 imágenes de vírgenes y nueve bandas de música, cinco de Cáceres y cuatro de la provincia de Badajoz.



Para sufragar todos los gastos de la celebración del Centenario y de la Procesión Magna mariana, el Ayuntamiento de Cáceres ha firmado un convenio con la Cofradía de la Virgen de la Montaña por el que le aportará 40.000 euros de subvención directa, mientras que a la Unión de Cofradías Penitenciales le asigna 20.000 euros para gastos de velas y flores en la procesión en la que participarán todas las hermandades cacereñas.



Otro de los acontecimientos será el próximo día 3 de julio en la concatedral de Santa María, a las 21,00 horas, donde tendrá lugar la presentación del himno oficial del Centenario, una obra que ha sido compuesta por el músico Antonio Luis Suárez y que será interpretada por la Banda Sinfónica de la Diputación Provincial, aparte de otras composiciones.



El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, el mayordomo de la Cofradía de la Virgen de la Montaña, Joaquín Floriano, y el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, Santos Benítez, han firmado este miércoles los convenios de colaboración para estos eventos.



AÑO IMPORTANTE



Mateos ha indicado que "es un año importante no sólo para la cofradía, no sólo para la unión, sino un año importante para la ciudad de Cáceres y para los cacereños y tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros mismos y sentirnos orgullosos de nuestra patrona".



Así, ha destacado que "es un honor" para él ser alcalde "en una fecha tan señalada" porque es "algo insólito" todo lo que va a pasar en la ciudad con motivo del Centenario de la Virgen de la Montaña.



En parecidos términos se ha pronunciado el mayordomo de la Cofradía de la Virgen de la Montaña, Joaquín Floriano, quien ha calificado la efeméride como "histórica" porque "ninguno de los que estamos presentes, ninguno de los que estemos aquí posiblemente volvamos a conocer otro hito igual", por lo que la cofradía ha querido que la celebración fuera muy participativa.



"De ahí que la Virgen recorra todos y cada uno de los barrios donde se encuentran las parroquias de la periferia", ha incidido Floriano, que ha añadido que también será "histórica" la Procesión Magna mariana que va a sacar 13 vírgenes a la calle. "Se habrá visto alguna procesión de vírgenes pero no una consagración de todas las cofradías hacia la Virgen de la Montaña", ha indicado.



El presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, Santos Benítez, ha agradecido al ayuntamiento su colaboración para que las hermandades no tengan que aportar una cantidad y puedan sufragar los gastos con la aportación de los 20.000 euros de la ayuda del consistorio.



Benítez ha recordado que los detalles de la Procesión Magna mariana están ya cerrados con la participación de las 17 cofradías penitenciales y sacramentales. Las cuatro que no pueden procesionar o no tienen vírgenes colaborarán con otras cofradías, de manera que, por ejemplo el Jesús Condenado, acompañará a la Victoria, el Amparo acompañará a la Veracruz, y luego el cortejo del Cristo Negro y del Dulce Nombre del Vivero, irá con una gran representación de hermanos.



También procesionarán una serie de cofradías de gloria, como Fátima, la hermandad de Lourdes, o María Auxiliadora, y la cofradía de Guadalupe del Vaquero, que también se incorporarán a esta Procesión Magna mariana.



"Desde aquí hago un llamamiento a todos los cofrades, a esos diez o doce mil cofrades para que participen activamente porque nuestra patrona, la Virgen de la Montaña, se lo merece, y todas las cofradías, tanto penitenciales como sacramentales, tenemos una devoción enorme a nuestra patrona", ha dicho Benítez.



También ha invitado a todas las cacereñas que puedan ir con mantilla a esta Procesión Magna, "y a toda la gente que quiera incorporarse a estos actos que va a tener la cofradía en estos treinta y tantos días que va a estar en la ciudad de Cáceres".