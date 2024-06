Diputación Cáceres adaptará sus edificios y algunos documentos a personas con discapacidad

La Diputación de Cáceres va a adaptar sus edificios administrativos y algunos documentos oficiales para favorecer la accesibilidad de las personas con discapacidad física o intelectual, de manera que se cambiará la señalética por otra de fácil comprensión, se instalarán bucles magnéticos para personas sordas, y se impulsarán políticas de inclusión para que las personas con discapacidad vean sus derechos cumplidos en cualquier municipio de la provincia.



Así lo ha indicado el presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, antes de la firma de un protocolo de colaboración con la Asociación para la Atención de Minusválidos Físicos de Extremadura (Apamex), que asesorará y colaborará para que todo lo que lleve a cabo la institución provincial sea plenamente accesible.



"Queremos trabajar en todas y cada una de las discapacidades, en la cognitiva, en la sensorial, en la auditiva... y queremos, durante esta legislatura, impulsar estas políticas, trasladarlas a todos los municipios de la provincia, porque muchos de ellos son pequeños y no tienen recursos suficientes, ni económicos ni humanos", ha señalado Morales.



Para ello, la diputación cacereña quiere impulsar las políticas de igualdad en todos los campos, con cursos de formación, con asesoramiento, con creación de puestos de trabajo, "con todo lo que sea útil para llevar adelante el mandato de la Constitución, que es que todas las personas seamos iguales", ha dicho el presidente.



Morales ha estado acompañado del presidente de Apamex, Jesús Gumiel; la presidenta de Fedapas (Federación Extremeña de Discapacitados Auditivos Padres y Amigos del Sordo), Fernanda Escobar; el presidente de Plena Inclusión, Pedro Calderón, y de la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín.



"Se trata de cambiar el concepto de subvención y trabajar codo con codo con las distintas asociaciones para llevar adelante todo lo que sea necesario para suprimir cualquier tipo de barrera", ha recalcado Morales, que ha anunciado una reunión con todas las asociaciones que trabajan en las distintas discapacidades en la provincia.



PROTOCOLO APAMEX



El presidente de Apamex ha detallado algunos de los puntos que recoge este protocolo, como llevar a cabo acciones formativas dirigidas a técnicos de la diputación y de los ayuntamientos en materia de urbanismo, señalética, pavimento, etc o asesoramiento y supervisión de proyectos de miradores o piscinas naturales.



También en accesibilidad en los edificios; apoyo en la redacción de bases de convocatorias de cara a la accesibilidad; formación a las empresas encargadas de instalar las electrolineras; estudio y asesoramiento en cuanto a la señalización turística, o el desarrollo de iniciativas de carácter más divulgativo, como un concurso de fotografía, entre otras acciones.



"Nosotros -ha dicho Jesús Gumiel- somos muy concretos, de medidas tangibles, prácticas, y ellos, más que medidas caritativas o asistenciales, lo que quieren es que se garanticen sus derechos".



PLENA INCLUSIÓN Y FEDAPAS



Por su parte, el presidente de Plena Inclusión ha repasado el trabajo que se viene haciendo con la diputación para conseguir la accesibilidad cognitiva y dar respuesta a las necesidades de personas con discapacidad intelectual.



Con una inversión de 60.000 euros, se va a avanzar en adaptar los edificios provinciales del Complejo Cultural Santa María de Plasencia, el de la calle Pintores 10 de Cáceres o del propio Palacio Provincial, sede de la diputación. En ellos se aplicarán medidas e instrumentos para la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil.



"Y esto -tal como ha apuntado Pedro Calderón- no solo beneficia a las personas con discapacidad intelectual, sino también a personas mayores, personas con deterioro cognitivo, con bajo nivel cultural, con dificultades para la comprensión del idioma, es decir, puede beneficiar a un 30% de la sociedad".



En este sentido, la presidenta de Fedapas, Fernanda Escobar, ha incidido en la importancia del trabajo que se está llevando a cabo para, en estos y otros edificios de la Diputación de Cáceres, hacer que la personas sordas puedan también disfrutar de las distintas actividades y recibir la misma información que el resto de la ciudadanía.



Para ello, con una partida de casi 7.500 euros, se avanzará en la instalación y puesta en marcha de lazos de inducción magnética, lo que se conocen como bucles magnéticos, para dotar estos espacios de accesibilidad de cara a la persona con discapacidad auditiva, algo con lo que ya se cuenta en el Complejo Cultural San Francisco, por ejemplo. Y algo que es importantísimo, tal como ha apuntado Fernanda Escobar, que se traslade a los distintos espacios de los pueblos.



Medidas y acciones que se suman a otras en las que se viene trabajando como es el programa 'Diputación Integra', con 1,5 millones de euros, y a través del cual la diputación y los distintos ayuntamientos pueden contratar a personas con discapacidad. También el programa de Teleasistencia avanzada, con una inversión de casi 1,9 millones de euros, y que ha ido creando nuevos servicios como el control de movimiento o control de caídas, entre otros.



Además, la diputación ya anunció en su día el programa piloto que llevará a cabo con la Facultad de Ciencias del Deporte, para mejorar la autonomía física de las personas mayores, mejorar su sociabilidad y sus hábitos saludables, a través de actividades en distintos pueblos de la provincia.