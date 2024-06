La Junta Electoral desestima la denuncia del PSOE por las inversiones en Cáceres

Ep.

La Junta Electoral de Zona (JEZ) ha desestimado las denuncias realizadas por el PSOE contra el anuncio por parte del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, de las inversiones que se van a realizar en la ciudad, y también por el uso de las redes sociales del ayuntamiento para promocionar los festejos taurinos.

El PSOE había presentado ambas denuncias al entender que contravenía la Ley Electoral que prohíbe a los representantes institucionales realizar en campaña "cualquier acto que contenga alusiones a logros obtenidos", pero la JEZ entiende por unanimidad que lo denunciado por los socialistas en el caso de la rueda de prensa del anuncio de las inversiones es un anuncio y no un logro puesto que "ha de referirse a hechos pasado, lo que no es el caso", recoge la resolución judicial.

En el caso del uso de las redes sociales del ayuntamiento para la publicidad de los festejos taurinos con la publicación de fotos del estado en el que se encontraba la plaza de toros antes y después de la actuación del consistorio, la JEZ entiende que "no debe estimarse como una venta o promoción de un logro sino como un resumen del mayor o menor éxito que ha tenido la fiesta más grande con que cuenta nuestra ciudad justo después de su celebración", señala el acuerdo de la JEZ, que en este caso desestima la denuncia por mayoría.

Según el escrito la publicación de estas fotos en las redes sociales del consistorio cacereño "no se trata de un acto de autocomplaciencia por parte del ayuntamiento, sino de felicitación y agradecimiento a los cacereños por la respuesta dada a los festejos principales a modo de corridas taurinas y conciertos...".

Por todo ello, el PSOE va a recurrir ante la Junta Electoral Provincial ambas resoluciones al no compartir su contenido y porque entiende que existen otros casos similares en Cataluña, Cantabria o Madrid en los que sí se estimaron las denuncias presentadas contra cargos institucionales como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue sancionado por hacer un anuncio en Navantia sobre la construcción de un nuevo buque en Ferrol con una atracción de 1.800 empleos y la inversión de 439 millones.

En este caso, la Junta Electoral entendió que se debe de mantener la neutralidad, especialmente durante un proceso electoral y añadió que "la neutralidad política en periodo electoral en los espacios públicos constituye un axioma esencial de nuestro ordenamiento jurídico".

Así lo ha indicado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, quien ha mostrado este jueves su malestar por la decisión de la JEZ de desestimar las denuncias, algo que no comparten los socialistas.

Además, ha criticado al Gobierno cacereño por anunciar las inversiones antes de que se celebre la Comisión de Economía en las que se les debe dar el visto bueno.

"No solamente es un uso electoralista este anuncio de la institución, sino que, además, es un claro ejemplo de deslealtad institucional, porque en este momento que estamos dando esta rueda de prensa, aún no se ha producido la comisión de Economía que debiera aprobar estas partidas y, mucho menos, el pleno que es el competente para aprobarlo", ha recalcado Fernández.

Una Comisión de Economía cuya convocatoria ordinaria correspondería el próximo martes, día 11, es decir, "hay plazo suficiente para poder llevar este asunto al Pleno ordinario", ha explicado Fernández, que ha reprochado al Ejecutivo local que se convoque con carácter extraordinario tres días antes de las elecciones europeas del próximo domingo.

Así las cosas, la portavoz socialista ha denunciado "el uso partidista que está haciendo el Partido Popular permanentemente del Ayuntamiento de Cáceres". "Es la casa de todos los cacereños y de todas las cacereñas, que se nutre de los recursos de todos los cacereños y de todas las cacereñas y que no está al servicio del Partido Popular", ha incidido.

"Somos conscientes de que el Partido Popular sabe que le sale más rentable no cumplir la norma que cumplirla... pero eso no implica que tengamos que mantenernos callados ante eso, porque creo que es extremadamente grave lo que estamos viviendo como sociedad y no hay más que ponerlo en contexto", ha subrayado la portavoz socialista, que ha defendido que tienen la obligación de denunciar estos actos, al tiempo que apelan a la "reflexión ciudadana y a decir que la democracia solo se defiende con más democracia".