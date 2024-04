Concentración para protestar por "colapso" servicio traumatología Universitario de Cáceres

Ep.

La cacereña Concepción Martínez se va a concentrar el lunes, 8 de abril, a las puertas del Hospital Universitario de Cáceres (HUC), para protestar por la tardanza en ser intervenida quirúrgicamente en el servicio de traumatología, ya que lleva 800 días en lista de espera, cerca de 26 meses, cuando la Ley de Tiempos de Respuesta establece un máximo de 180 días naturales.

La protesta, prevista para las 11,30 horas, será secundada por el grupo municipal Unidas Podemos al igual que mostraron su apoyo al paciente Luis Espada hace dos meses, que llevaba 900 días esperando para ser operado de rodilla.

Según asegura la portavoz municipal de la formación morada, Consuelo López, ambos son el rostro de una situación que afecta a 8.311 pacientes en el Área de Salud de Cáceres en lista de espera quirúrgica, el 28% de toda la región.

"La concejala Encarna Solís, como responsable del Área de Salud de Cáceres debe atender las indicaciones dadas por la Defensora del Paciente en su Memoria 2023 e incrementar los esfuerzos en los planes y medidas con el objeto de reducir la demora asistencial", ha asegurado López.

El Área de Salud de Cáceres atiende a 187.125 personas y generó en 2023 el 12% del total de reclamaciones realizadas en la región. Este descontento aumentó un 16% respecto del año anterior y el 73% corresponden a quejas contra las listas de espera.

Además, 537 pacientes se han acogido a la Ley de Tiempos de Respuesta, de los que 222 se referían al Servicio de Traumatología por esperas superiores a 180 días. Estas cifras suponen un incremento del 30% respecto de 2022.

"La lista de espera quirúrgica en traumatología es especialmente grave en Cáceres", asegura Unidas Podemos en una nota de prensa, ya que cuenta con 3.082 pacientes esperando una media de 413 días, 168 días más que la media extremeña (245 días), según los datos del SES a fecha 31 de diciembre de 2023 remitidos al Sistema de información de listas de espera estatal del Sistema Nacional de Salud.

Tras estos números se esconden miles de historias personales que, como en el caso de Concha, "acaban derivando en estados depresivos de la paciente por haber viso su vida truncada no por una enfermedad incurable o de pronóstico grave sino por la falta de inversión necesaria que implica una falta de respeto y compromiso con la Sanidad Pública de los responsables políticos, en este caso, del Área de Salud de Cáceres".

Por ello, este lunes, 8 de abril, la portavoz municipal Consuelo López y el concejal Álvaro Jaén, acompañados por el diputado regional José Antonio González Frutos, asistirán a la concentración promovida por la paciente Concepción Martínez, que lleva más de 800 días esperando una intervención traumatológica.

Concepción Martínez está inscrita en la lista de espera de este servicio desde el 22 de enero de 2022. "Desde entonces, y debido a la inacción del Servicio Extremeño de Salud, la paciente ha visto cómo su vida ha dado un giro de 180 grados y de ser una mujer deportista, gran aficionada al senderismo, al gimnasio y miembro de la familia de arqueros cacereños, ha pasado a ser una persona depresiva, con problemas derivados de la vida sedentaria y a padecer, debido al uso prolongado de muletas, problemas de hombro, codo y cuello", asegura UP.

Según ella misma declara "el SES me ha robado dos años de vida", por lo que UP anima a la ciudadanía, en general, y a los pacientes en lista de espera, en particular, "a acudir este lunes a la concentración promovida por Concha Martínez".

"Las deficiencias del Área de Salud de Cáceres suponen un maltrato a los ciudadanas y ciudadanos en tanto en cuanto que pacientes y un encarecimiento de los tratamientos necesarios para el restablecimiento de la salud", concluye López.