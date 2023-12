Unidas no apoya el presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres por ser "el de la caridad"

Ep.

Los dos concejales del grupo municipal Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres, Consuelo López y Álvaro Jaén, no apoyarán el presupuesto del consistorio para 2024 por ser "el de la caridad, la mantilla y los toros", en alusión al aumento de las subvenciones "a dedo" a diversos colectivos, ya que "4 de cada 5 euros de subvenciones serán otorgados de forma nominativa" para "crear una red clientelar", han dicho.



Así las cosas, no harán ninguna propuesta al borrador de presupuestos presentado por el Gobierno local del PP porque "negociar con el socio preferente de Vox supone subvencionar a organizaciones antifeministas, mermar los derechos de las mujeres y poner en peligro los derechos de colectivos como el LGTBI+", ha indicado López este viernes en una rueda de prensa ,en la que ha expresado la postura de su grupo frente a las cuentas municipales.



De igual manera, los morados consideran que el equipo de Gobierno "miente" y "hace trampas" en las cuentas, ya que el aumento de la recaudación se debe al incremento de la aportación estatal a través del IRPF (más de un millón de euros) y del fondo complementario (más de 1,4 millones de euros); así como por las plusvalías (más de 1,2 millones de euros), y los intereses del depósito bancario que dispone el ayuntamiento (más de 800.000 euros anuales).



Esto suponen más de 4,4 millones de euros. "Es decir, la recaudación no aumenta por una mejor gestión municipal sino por los ingresos provenientes de otras fuentes de financiación", ha espetado López, que ha afeado a Rafael Mateos que dijera que "es posible bajar impuestos y a la vez invertir más y mejor en las necesidades de los cacereños".



"Esto es completamente falso", ha subrayado, ya que "estos presupuestos demuestran que la bajada de impuestos local la está compensando el Estado, y que el empleo de calidad fruto de la última reforma laboral no solo implica mayores derechos laborales sino también mayor recaudación".



Asimismo, López ha criticado que en la atención a los colectivos vulnerables "regresa la caridad frente a los derechos adquiridos", y ha indicado que el Gobierno 'popular' destina 200.000 euros menos que en 2023 a ayudas sociales en el presupuesto del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS).



"Estos presupuestos persiguen el objetivo evidente de crear una red clientelar", ha espetado, al tiempo que ha explicado que en las cuentas de 2024 se contempla 1.284.835 euros destinados a subvenciones nominativas frente a 258.000 euros destinados a concurrencia competitiva.



Unidas Podemos cree, además que el presupuesto de 2024 "oculta gastos esenciales para la ciudad". En concreto, 2.600.000 que debe abonar el ayuntamiento al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei), según las cuentas de 2022. Este año, la Diputación de Cáceres reclama 3,5 millones por este servicio. A ellos hay que sumar 2 millones de déficit del autobús "que han desaparecido por arte de magia", ya que en 2022 aparecía un déficit de más de 4 millones.



"En definitiva desaparecen 5 millones de gastos obligados en las cuentas anuales", ha explicado López que también ha criticado el "aumento desorbitado" de 1,2 millones de la factura energética, que se debe a la "dejadez tanto del Partido Socialista como del Partido Popular por trabajar para lograr una eficiencia energética pública que redunde en beneficio de la ciudadanía". "La complicidad de socialistas y populares con las grandes energéticas en perjuicio de las economías familiares, por un lado, y el negacionismo climático, por otro, nos sale caro", ha apuntado.



Respecto a las ayudas a la natalidad acordadas por el PP y Vox, Unidas Podemos reprocha que se limiten a un 'cheque bebé' y no se recojan medidas relacionadas con el acceso a la vivienda o medidas de conciliación familiar.



ACERCAMIENTO DE PSOE A LA DERECHA



Asimismo han afeado al PSOE el "acercamiento a la derecha" ya que han realizado propuestas que se incluirán en el presupuesto elaborado por el PP, algo que los concejales 'morados' no entienden cuando "el Partido Socialista está sufriendo una persecución tremenda por parte de las derechas, del bloque de las derechas, y que estamos viendo todos los días en sus sedes lo que está ocurriendo, ese acercamiento a la derecha no entendemos", ha dicho Jaén.



"No entendemos el acercamiento del Partido Socialista con el bloque de la derecha, una derecha negacionista, una derecha antifeminista, y nos cuesta entender cómo el Grupo Municipal Socialista sigue empeñado en creer en la reinserción del Partido Popular", ha subrayado Álvaro Jaén.



En este punto, Consuelo López ha recordado que en la anterior legislatura Unidas Podemos fue "el socio preferente" del Gobierno del socialista Luis Salaya "y salimos escaldados", ha dicho. "Si no nos fiamos del Partido Socialista, cómo nos vamos a fiar del bloque de la derecha", ha ironizado, al tiempo que le ha reprochado a los socialistas que "se apropien" de la medida de establecer la gratuidad del autobús urbano para menores de 16 años, ya que fue una propuesta de UP pactada con el PSOE.



"Creo que es la única que llevaron a efecto. Y ha sido con tan buen resultado que se han apropiado de ella", ha espetado López, que también ha criticado la "nula importancia" que la movilidad sostenible tiene para el actual equipo de Gobierno.