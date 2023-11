PP y Vox presentan la bajada del IBI en Cáceres como "el primero de muchos acuerdos"

Ep.

El Pleno extraordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox, la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de un tipo del 0,75 puntos porcentuales al 0,73, en urbana; y del 0,90 al 0,88 en rústica, lo que significa un ahorro para los bolsillos de los cacereños de entre 7 y 10 euros en el recibo anual, mientras que las arcas municipales dejarán de ingresar unos 582.000 euros.



PSOE y Unidas Podemos han votado en contra de esta medida fiscal al entender que los servicios públicos se van a ver mermados al dejar de ingresar dinero, mientras que la repercusión que tendrá en los bolsillos de los cacereños será mínima.



Con el acuerdo de PP y Vox sobre el IBI se abre la puerta a un posible pacto para aprobar los Presupuestos municipales de 2024 que se están elaborando con la intención de que entren en vigor el 1 de enero. Para sacarlos adelante se necesitan al menos 13 votos, la mayoría de la corporación municipal, que es lo que suman los 11 de PP y los dos ediles de Vox.



Al término de la sesión plenaria donde se ha aprobado la rebaja del IBI, el alcalde Rafael Mateos ha indicado que "es un día importante" porque en poco más de 100 días el Gobierno de Cáceres ha aprobado una medida que el PP llevaba en su programa electoral y "se ha cumplido".



"En unas circunstancias de incertidumbre en el ámbito nacional, donde ni siquiera el Gobierno central nos ha facilitado ni reglas fiscales ni previsión de ingresos, desde el Gobierno de Cáceres hemos puesto encima de la mesa una rebaja fiscal que se va a traducir en menos ingresos para el ayuntamiento, pero que, sobre todo, se va a traducir en que aumente el poder adquisitivo de los vecinos de la ciudad de Cáceres", ha señalado Mateos.



Asimismo, ha agradecido el apoyo del Grupo Municipal de Vox, y se ha mostrado convencido de que éste será "el primero de muchos acuerdos". "Creo que la ciudad de Cáceres necesita un Gobierno sólido, un Gobierno solvente, un Gobierno serio, un Gobierno que cumpla lo que promete y un Gobierno que esté cumpliendo y cubriendo las necesidades de la sociedad cacereña", ha espetado Mateos.



El alcalde ha indicado que seguirán los trabajos para que la ciudad cuente con un presupuesto para 2024, un año en el que se abordarán otras rebajas fiscales como puede ser el impuesto de circulación.



Mateos ha subrayado que este jueves se ha evidenciado "una mayoría política, una mayoría que respalda y que pone encima de la mesa medidas que beneficien a los ciudadanos de Cáceres", por lo que ha agradecido Grupo Municipal de Vox "su altura de miras" y "su compromiso con los vecinos".



Por su parte, el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha incidido en que esta bajada del IBI es "un primer paso" para otras reformas fiscales que llegarán para mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos sin que interfiera en los servicios públicos, así como un "buen camino" para conseguir un acuerdo de cara a los presupuestos municipales de 2024.



PSOE Y UNIDAS PODEMOS EN CONTRA



La rebaja del IBI no ha sido apoyada por el PSOE ni por Unidas Podemos, que han votado en contra de esta modificación de la ordenanza municipal. La portavoz socialista, Belén Fernández, ha indicado que esta rebaja va a suponer un ahorro medio de unos 80 céntimos al mes para los propietarios de viviendas y por contra una reducción en los ingresos municipales de unos 600.000 euros.



"No se concreta en qué gastos se van a reducir estos 600.000 euros pero, obviamente, se van a reducir servicios y a eliminar por un ahorro de unos 80 céntimos al mes para los propietarios", ha lamentado Fernández, que ha añadido que también se elimina "toda posibilidad" de poder aplicar la ley de vivienda que se aprobó en mayo para gravar las viviendas desocupadas y favorecer así su puesta a disposición del mercado inmobiliario, ya que la modificación de la ordenanza también suprime un recargo a las viviendas vacías.



Fernández ha incidido en que las dos modificaciones que introduce la ordenanza "no van a favorecer a la ciudad" y ha reprochado al Gobierno local que "la verdadera igualdad" se consigue apostando por "una justicia fiscal resdistributiva como manda la Constitución Española", algo por lo que, a su juicio, "no apuesta el Gobierno local".



Desde las filas de Unidas Podemos, el concejal Álvaro Jaén también ha reprochado que con esta rebaja que hará que el ayuntamiento deje de ingresar 582.234 euros a partir de enero de 2024, "peligran la protección de los colectivos más vulnerables y la realización de inversiones municipales".



Jaén cree que con este dinero se podría reducir el coste del bono de transporte al 50% durante 18 meses más o prolongar la gratuidad del bus para menores de 16 años, pero el Gobierno "de la derecha y la ultraderecha" prefieren poner en marcha una "estrategia de saqueo de las arcas públicas", iniciada por la consejera de Hacienda, Elena Manzano, hace apenas una semana cuando aprobó "las rebajas fiscales a las cerca de 1.200 personas en Extremadura que acumulan más de 2 millones de euros de patrimonio".



"El Partido Popular nos vende como un ejercicio de libertad quitar 600.000 euros de recursos para los cacereños a cambio de una propina de 7 euros, que es la bajada prometida por Rafael Mateos a los propietarios de una vivienda", ha declarado Jaén durante su intervención en el pleno, en el que ha dicho que "esta es la manera de actuar de quienes por las noches asaltan las sedes y, por las mañanas, las haciendas públicas".