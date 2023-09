Unidas Podemos pide red municipal medición ambiental ante casos de legionela en Cáceres

El Grupo Municipal Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres, ante los brotes de legionela que han afectado a la ciudad los dos últimos veranos, ha presentado una moción al Pleno de este jueves para definir apropiadamente una Red Municipal de Medición de Variables Ambientales dentro del consistorio cacereño.



La portavoz de UP, Consuelo López, ha explicado que dichos brotes, de lo que aún no se ha encontrado su origen, ponen de manifiesto la importancia de disponer de un sistema de monitorización de las variables medioambientales que determinan la salud de los cacereños y su calidad de vida.



En 2023, "esta dejadez de funciones" ha contribuido que, a día 13 de septiembre y según los datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES), 12 personas han dado positivo por infección de legionella en Cáceres, de las cuales cuatro aún permanecen hospitalizadas y dos han fallecido, una de ellas debido directamente a esta enfermedad. Y en el brote del verano pasado, hubo 5 fallecidos y 20 contagiados.



Por ello, Unidas Podemos cree que "es fundamental que el ayuntamiento cree esta red, y a partir de ahora se tomen las decisiones en base a la mejor información" pues, se cuenta con todos los medios científico-técnicos necesarios para medir casi cualquier variable ambiental.



"La inversión en la medición de las variables ambientales, la publicación de los datos y el esfuerzo público por mantener los niveles de calidad ambiental óptimos, son una de las mejores cartas de presentación de una ciudad", recoge el texto de la moción.



Los ediles de UP han recordado que en 2018 presentaron una moción para la creación de una red de sensores que midieran todas las variables medioambientales posibles, que fue aprobada por unanimidad, pero que no se ha llevado a efecto.

"Es necesario tener presente que esta inacción también está en la raíz de los dos últimos brotes de legionella en nuestra ciudad", ha aseverado López.



Por todo ello, proponen la creación de esta red, que debe consistir en varias estaciones de medida distribuidas adecuadamente y medir al menos calidad de aire, calidad de agua potable (que debe incluir las medidas que realiza la empresa Canal de Isabel II) y nivel de ruidos.



Además, en la moción, se solicita que se inicien "lo antes posible" los procedimientos para realizar análisis de la calidad de agua de la zona afectada por el proyecto de investigación de la mina de litio en el paraje de Valdeflores.