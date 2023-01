Corredor Ecoturístico Alfonso XIII une Las Hurdes y La Alberca como cohesión territorial

Este nuevo recurso ha sido presentado, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), por la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores; el director general de Turismo, Francisco Martín Simón; el presidente de Adic Hurdes, José Luis Azabal, y el alcalde de La Alberca, Miguel Ángel Luengo.

La consejera extremeña ha reseñado que esta iniciativa une y cohesiona en el territorio a Extremadura con la comunidad vecina de Castilla y León y la localidad La Alberca, "tan querida por los extremeños".



Según Flores, la situación geográfica de Extremadura permite "grandes oportunidades" al ser una región transfronteriza y con grandes destinos colindantes. Una posición que habilita la posibilidad de establecer acuerdos con Portugal y otros mercados prioritarios, así como con otras comunidades como Castilla y León, para la creación y desarrollo de productos y para el aprovechamiento de los flujos turísticos.



En este sentido, ha incidido Flores en que la comarca de Las Hurdes y la localidad de La Alberca han compartido históricamente y comparten a día de hoy cultura, naturaleza y gastronomía, un factor que se debe aprovechar porque el viajero "no entiende de límites entre comarcas y regiones", sino que viaja por la historia, explorando el legado patrimonial y cultural o por la emoción de observar paisajes y entornos únicos.



De la misma manera, la consejera de Turismo ha recordado también que Las Hurdes y La Alberca tienen la capacidad de sorprender al viajero y son unos territorios unidos por la "trascendental visita" del Rey Alfonso XIII.



TRES EJES



El Corredor Ecoturístico de Alfonso XIII se basa en tres ejes comunes y compartidos que son tradición, paisaje sostenible y gastronomía, una acción en la que la Junta invertirá 900.000 euros en el territorio extremeño con el objetivo, en parte, de mostrar su compromiso con este territorio que sufrió el pasado verano "terribles incendios".



De este modo, se crearán nuevos miradores, se procederá al acondicionamiento de zonas de baño, se impulsará la movilidad sostenible y se trabajará en la promoción de este "maravillo destino".



Para Flores, "es un ejemplo de cohesión territorial, de una cohesión territorial, como decía, especial, con esa magnífica Alberca, con la compartimos cultura, tradiciones, gastronomía y que desde este ya 2023 nos unimos en pro de promocionar nuestros destinos y de continuar desarrollándolos turística y económicamente".



PROYECTO "INNOVADOR Y SOSTENIBLE"



Por su parte, el director general de Turismo, Francisco Martín Simón, ha destacado el carácter "innovador y sostenible" del proyecto, que comenzó a gestarse hace unos meses con la visita a los incendios que asolaron esta zona el pasado verano.



Asimismo, ha explicado que el corredor representa la ruta que hizo el Rey Alfonso XIII, que entró por Las Hurdes y salió por La Alberca, además de venir acompañado de acciones concretas y un presupuesto aprobado.



Además, ha abundado en que esta iniciativa se marca como tarea buscar sinergias y hacer un proyecto de ambición que combata la estacionalidad, ya que se quiere Las Hurdes y La Alberca "abiertas todo el año", con paquetes turísticos de varios días.



De igual forma, entre la decena de objetivos que se marca se encuentran captar turistas nacionales e internacionales y trabajar en proyectos que permitan generar riqueza entre los empresarios para que así "paguen bien" a los trabajadores y sigan reinvirtiendo en sus infraestructuras.



También posibilitar flujos turísticos en ambos territorios, aumentar las pernoctaciones, crear productos conjuntos y cooperar, además de destacar el director general de Turismo que se candidatará este corredor a la marca biosfera.



En la presentación, ha intervenido el presidente de Adic Hurdes, José Luis Azabal, quien ha apuntado que hay más aspectos que unen a Las Hurdes y a La Alberca que aquellos que las separan.



Además, ha valorado que el Corredor Ecoturístico de Alfonso XIII es un proyecto "ambicioso" y "de futuro" y ha mostrado su satisfacción por el hecho de que se hayan unido fuerzas. De este modo, le ha augurado muchos años de futuro, porque ilusión y ganas "no van a faltar".



Finalmente, el alcalde de La Alberca, Miguel Ángel Luengo, ha resaltado que su municipio es un destino "consolidado" y que "lo tiene todo", aunque ha reconocido que la comarca de Las Hurdes les puede ayudar aún más.



Ha afirmado que "necesitamos destinos cercanos que nos ayuden también a, entiéndase bien lo que estoy diciendo, a en momentos puntuales, desalojar la masificación", resaltando que Las Hurdes es un destino turístico que comparte con La Alberca "casi todo", por lo que era una "anomalía histórica" que no estuvieran trabajando juntos.