Red Cooperación Aldeas y Conjuntos La Raya Cacereña busca conservar comarca Gata y Hurdes

La Red de Cooperación de Aldeas y Conjuntos de La Raya Cacereña busca la conservación del patrimonio de las comarcas de Las Hurdes y Sierra de Gata, así como desarrollar estrategias de crecimiento y sostenimiento de la zona, mejorando su posicionamiento y oferta turística.



Esta red, que nace con el impulso de la Diputación de Cáceres, ha sido presentada este miércoles en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid.



En su presentación han intervenido la diputada delegada de Turismo de la institución provincial cacereña, Patricia Valle Corriols, y los presidentes de Adisgata, Luis Mariano Martín, y de Adic Hurdes, José Luis Azabal.



En su intervención, Patricia Valle ha señalado que la provincia de Cáceres limita con el país vecino de Portugal y ha valorado que este proyecto ha permitido poner valor paisajes, cultura y tradiciones a través de la arquitectura popular que comparten Gata y Hurdes.



Valle también ha destacado que las partes que integran la red llevan ya un tiempo trabajando y ha hecho hincapié en que Portugal cuenta con las aldeas históricas, por lo que, en colaboración con el país luso, se ha puesto en marcha esta iniciativa.



ESPACIO ÚNICO INTEGRADO POR 13 ALDEAS



La red está constituida por un espacio único integrado por 13 aldeas con las que se está trabajando para crear un catálogo de experiencias, una web como herramienta de comunicación que incluya una agenda cultural y un calendario de actividades unificado y una red de senderos, además de desarrollar la identidad del territorio a través de un documental.



En concreto, los 13 núcleos de población de las comarcas de Sierra de Gata y Hurdes, que los visitantes "no se pueden perder", son Gata, Hoyos, Robledillo de Gata, Santibáñez el Alto, San Martín de Trevejo, Torre de Don Miguel, Trevejo, Riomalo de Arriba, Ovejuela, Aceitunilla, Asegur, El Gasco y Martilandrán.



De esta manera, estas poblaciones se unirán para proteger sus conjuntos y su arquitectura, para identificarse y aglutinarse, para cooperar y trabajar no solo en la provincia de Cáceres sino también en Portugal, para ampliar su oferta turística y para ser territorios más sostenibles, así como para fomentar la alianza con Portugal.



Por su parte, el presidente de Adic Hurdes, José Luis Azabal, ha subrayado el esfuerzo realizado de cara a crear esta nueva marca para las dos comarcas, que es una "marca de calidad abierta y dinámica", por lo que ha realizado un llamamiento a los vecinos de Salamanca para que unan.



Además, ha recalcado el "potencial" que tienen Sierra de Gata y Las Hurdes, momento en el que se ha referido a la arquitectura negra característica de su comarca, por el uso de la pizarra, además de reseñar la oferta turística que tiene, con dos fiestas de interés turístico regional.



De igual modo, ha valorado que se apueste por los pequeños núcleos de población, ya que es una forma efectiva de luchar contra la despoblación en las zonas rurales.



Finalmente, el presidente de Adisgata, Luis Mariano Martín, ha recalcado que se debe aprovechar la oportunidad que ha dado la Diputación de Cáceres.



Sobre Sierra de Gata, Martín ha destacado que tiene dos pueblos entre los cien más bonitos, además de contar con un "paisaje impresionante" y que ha invitado a conocer.



También ha recalcado que las fronteras han estado tradicionalmente despobladas y gracias a eso se han protegido los pueblos, a lo que ha unido que son zonas que no están contaminadas y en las que no hay industrias pero que el turismo, en estos momentos, está ayudando a fijar población.