Agenda Urbana rechaza financiar obras de la muralla de Cáceres por cambios en el proyecto

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que había aprobado una cofinanciación con el Ayuntamiento de Cáceres para llevar a cabo las obras de remodelación de la segunda fase de la muralla por un total de 1,2 millones de euros, ha rechazado el proyecto al producirse algunos cambios en su redacción que, en un primer momento, incluía un ascensor en una de las torres para mejorar la movilidad que finalmente ha sido descartado.



Las obras de esta segunda fase, que incluye actuaciones desde la Torre Mochada a la Torre del Horno con intervenciones en la Torre Redonda y la Torre del Aver, comenzarán el próximo 10 de octubre con la financiación ministerial en el aire, por lo que el consistorio tirará de fondos propios procedentes del remanente a la espera de que se resuelva la reclamación que se ha interpuesto al rechazarse la financiación.



Los fondos llegarían en un principio procedentes del 1,5% cultural del citado ministerio, con la aportación del 30% por el consistorio cacereño, lo que supondrían unos 350.000 euros, y el resto, 850.000 euros provendrían del ministerio, que ahora ha rechazado esta ayuda al consistorio cacereño.



Ante este contratiempo, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha explicado este martes que el ministerio les ha comunicado que al haberse modificado el proyecto inicial la actuación "deja de ser financiable" por los fondos gubernamentales, término que el regidor cacereño no comparte y califica de "decisión arbitraria".



En este sentido, Salaya espera que se resuelva a favor del ayuntamiento la reclamación y, en caso de que no fuera así, se iniciará un contencioso-administrativo contra el ministerio para conseguir que el proyecto de la segunda fase de recuperación de la muralla de Cáceres, no quede fuera de los fondos del 1,5% cultural.



"Creemos que este asunto se resolverá bien y si no, iremos a los tribunales", ha sentenciado el regidor, que ha explicado que en el proyecto inicial se incluía un ascensor junto a una de las torres para facilitar el acceso a la muralla, que pretende recuperar un nuevo tramo visitable como recurso turístico.



La Comisión de Patrimonio de la Junta de Extremadura no dio el visto bueno a este ascensor y se modificó el proyecto, por lo que ahora el ministerio considera que se ha cambiado la esencia de lo que iba a ser financiado. "La obra se hará igualmente y esperamos que esto quede en una anécdota", ha resaltado Salaya este martes en una rueda de prensa al ser preguntado por este asunto.



Cabe recordar que el proyecto, que implica la actuación en las torres almohades de la zona suroccidental, se ha adjudicado a la empresa Cabero Edificaciones SA por un importe de 1.017.000 euros, sobre un presupuesto de licitación de 1,2 millones de euros y el plazo de ejecución de las obras es de 13 meses, desde su comienzo.