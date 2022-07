Ayuntamiento Cáceres reduce riego en jardines para evitar problemas en suministro

Ep

El Ayuntamiento de Cáceres ha reducido el riego en los jardines y algunos parques públicos como previsión ante posibles problemas de abastecimiento de agua a la población debido a la sequía persistente y a las altas temperaturas de estos días.



El concejal de Servicios Públicos, Andrés Licerán, ha señalado que "de momento" es la única medida que se ha adoptado ya que la ciudad no está en alerta, según los parámetros que se recogen en el plan de sequía municipal. "Pero sí somos previsores", ha advertido el edil, ya que la cota en el río Almonte está en 197, un nivel todavía no considerado como prealerta.



"Está garantizado el bombeo", ha aseverado al tiempo que ha advertido que si la cota baja de 194, que es donde están colocadas las bombas que trasladan el agua al pantano de Guadiloba, habrá que tomar otras medidas.



Licerán ha indicado en declaraciones a los medios este martes que en verano es normal restringir el riego en espacios públicos para que no falte agua en los domicilios, "que es la prioridad".



Cabe recordar que la presa del Guadiloba, que abastece a la ciudad de Cáceres, está al 45% de su capacidad total que se sitúa en 20,4 hectómetros cúbicos. Parte de este agua le llega a través de un bombeo desde el río Almonte que vierte un caudal al pantano de unos 22.000 metros cúbicos al día, un poco menos del consumo diario de la ciudad.



No obstante, los responsables municipales han hecho un llamamiento a la prudencia en el consumo de agua y a la responsabilidad de los vecinos para no tener que adoptar medidas que supongan restricciones en el abastecimiento a los domicilios.