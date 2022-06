La nueva ordenanza de terrazas prohíbe almacenar el mobiliario en vía pública de Cáceres

Ep.



La portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, María José Pulido, ha recordado que la nueva ordenanza reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública "prohíbe" de forma clara que se almacene el mobiliario en la calle, por lo que ha advertido que los locales que no cumplan la normativa podrían ser sancionados, tal y como recoge la nueva normativa que se aprobó el pasado mes de abril y que ya está en vigor.



Pulido ha recordado que, en determinados casos, ese mobiliario apilado tiene consecuencias que tienen que ver con la seguridad porque puede dificultar el tránsito de vehículos de emergencia y el acceso a viviendas, o con la accesibilidad de los espacios porque impide el tránsito de las personas con movilidad reducida. "Esto es algo que nos preocupa mucho", ha dicho la portavoz este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.



Según ha indicado, los servicios técnicos municipales ya han contactado con algunos hosteleros para que busquen un recurso donde guardar el mobiliario, "y algunos ya lo tienen" como almacenes o un espacio en sus propios locales. "En algunos casos que no han acatado el llamamiento y mantienen el mobiliario en la calle, efectivamente, se les puede llegar a poner una multa", ha aseverado.



Asimismo, ha explicado que no solo se trata de sillas y mesas, sino que ahora los veladores cuentan con otros elementos más voluminosos y de mayor envergadura como mamparas, sombrillas, etc, que ocupan mucho más y, en algunos casos, obstaculizan las calles. "El tema de la seguridad y la accesibilidad nos preocupa cada vez más", ha aseverado la portavoz, que ha insistido en que "en la nueva ordenanza viene claramente reflejada la prohibición de que se deje en la calle el mobiliario".



APROBADA EN ABRIL



Cabe recordar que el Pleno ordinario del mes de abril aprobó de forma inicial la modificación de la ordenanza reguladora para la instalación de terrazas, un nuevo texto que incluye algunas modificaciones que los hosteleros tendrán que adaptar en sus negocios antes de los próximos cuatro años.



Entre las principales aportaciones de la nueva normativa, además de la prohibición de almacenar el mobiliario en la vía pública, se encuentra la ampliación de los metros cuadrados que pueden ser ocupados y una serie de regulaciones para hacer posibles los cerramientos anclados y no permanentes con un modelo que se ofrece a los interesados para hacer posible una uniformidad todos estos elementos.



Además, se busca la homogeneidad en mesas, sillas, sombrillas y demás elementos, especialmente en aquellas zonas sensibles por valores patrimoniales. También se elimina la posibilidad de poner moquetas o se prohíben los mensajes publicitarios que no sean el nombre del establecimiento; se adapta a la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas en la materia de las sanciones y, sobre todo, en la posibilidad de llevar a cabo sanciones con reducción del horario de apertura del establecimiento, entre otras.



La nueva ordenanza crea una comisión técnica de terrazas, compuesta por concejalías y técnicos, que puede llevar a cabo la declaración de zona saturada de terrazas y proponer medidas concretas, tanto para un caso específico como para ordenar algunos entornos como calles o plazas para que tenga uniformidad y armonía.



Sobre la vigencia de los permisos de instalación de terrazas, las nuevas autorizaciones van a tener una vigencia de 4 años, y habrá un periodo de 4 años para adaptarse a esta nueva normativa, para "facilitar al sector no tener que hacer grandes inversiones en estos años tan complicados por la pandemia", según explicó en su día el concejal de Patrimonio, José Ramón Bello.