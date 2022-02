Unidas Podemos por Cáceres se abstiene en reforma plaza toros , no recoge usos culturales

Ep

Unidas Podemos por Cáceres se ha abstenido este jueves en la votación sobre la cofinanciación municipal para el arreglo de la plaza de toros Era de los Mártires, que será sufragada por la Diputación Provincial de Cáceres mediante el programa Re-Activa, con un presupuesto total de 300.000 euros.

La portavoz de la formación morada, Consuelo López, ha manifestado que aunque están de acuerdo con la restauración y el mantenimiento de este edificio Bien de Interés Cultural, "no podemos apoyar este proyecto porque el ayuntamiento no tiene un plan alternativo de uso que no sea el meramente taurino".

López ha indicado, no obstante, que el votos de los concejales de UP hubiera sido favorable si esta restauración hubiera ido ligada a nuevos usos para la plaza como bien pudiera ser cultural, de fomento de la artesanía o comercial, "como ha sucedido en otros lugares del mundo".

Cabe recordar que la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Transparencia y Especial de Cuentas ha planteado en la sesión celebrada esta mañana en el salón de plenos, la cofinanciación municipal por un importe de 45.000 euros (15% del total de la obra) para la restauración de la plaza de toros.

"El estado lamentable en el que se encuentra este Bien de Interés Cultural es innegable, como tampoco se puede negar la responsabilidad del Partido Popular en este asunto, ya que durante sus años de Gobierno no hizo nada por su mantenimiento y restauración, preocupado únicamente en la concesión de subvenciones a la celebración de corridas de toros, algunas de las cuales luego tuvieron que ser devueltas", ha asegurado la portavoz.

Consuelo López ha insistido en que la falta de un plan alternativo de uso bien sea cultural o empresarial para este espacio público "hace muy difícil el apoyo de la formación a la recuperación de un espacio cuyo fin último, y por ahora exclusivo, es la celebración de corridas de toros".

Y, ah concluido que, "sería incongruente por nuestra parte que ante la actual situación apoyáramos la recuperación del coso", ha concluido.