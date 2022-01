Sanitarios de Navalmoral de la Mata protestan ante las agresiones e insultos que sufren

Ep

Sanitarios del Centro de Salud de Navalmoral de la Mata se han concentrado este miércoles a las puertas de dicho centro para protestar por las agresiones e insultos que sufren así como para pedir que les dejen trabajar con "tranquilidad", que es lo que necesitan para llevar a cabo su "misión".



Así lo ha indicado la médica de este centro Ángela Estévez, quien ha asegurado que están trabajando "lo mejor" que pueden así como que entienden que la situación actual de pandemia "provoca estrés en la población".



En declaraciones a los medios, esta médica ha pedido que les "ayude la población" para "poder mantener esta tranquilidad" y el "buen hacer" que quieren tener pero que "a veces" no pueden por las situaciones de tensión que se crean en el centro de salud por los insultos y agresiones.



A este respecto, ha recordado que el pasado mes de diciembre un sanitario tuvo una agresión "muy fuerte" que necesitó "baja laboral". "Esa fue física y moral, lógicamente, pero insultos los estamos recibiendo con bastante frecuencia ", ha lamentado.



"Si nosotros no insultamos tampoco tenemos que ser insultados, nosotros estamos para trabajar no para que nadie nos insulte y lo hacemos, de verdad que yo creo que todos o la mayoría, lo mejor que podemos", ha destacado al tiempo que ha añadido que "hay que entender que todos estamos nerviosos, tanto la población como nosotros, pero por favor que los ánimos se calmen que podamos trabajar todos con paz y tranquilidad".



Al mismo tiempo, Estévez ha pedido "medidas de seguridad" porque si "estamos en nuestra consulta y entra alguien y nos agrede, con eso nos hemos quedado". Además, ha afirmado que la "presión" la sufren "todos los compañeros" desde quienes trabajan en ventanilla hasta los médicos en sus consultas.



"Probablemente sea por la masificación, por la falta de personal, por un cúmulo de circunstancias que habría que solucionar pero cada uno las estamos sufriendo desde el primero hasta el último, eso lo puedo asegurar", ha manifestado.



Finalmente, ha considerado que esta situación que están viviendo es algo "generalizado" entre los sanitarios de atención primaria; "desgraciadamente creo que es generalizado", ha concluido.