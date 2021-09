CSIF denuncia la "insalubridad" de las instalaciones del cementerio de Cáceres

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al presidente del Comité de Seguridad del Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, que dé una solución a las "condiciones de insalubridad" en las que tienen que trabajar los empleados municipales del cementerio.



Y es que, según señala este sindicato en una nota de prensa, el "deterioro" de estas instalaciones, en las que "la humedad y el moho están completamente extendidas", puede "poner en peligro la salud de estos trabajadores por lo nocivo de exponerse diariamente a sustancias insanas".



En este sentido, CSIF, que ya ha puesto estos hechos en varias ocasiones en conocimiento del comité de seguridad, insta al concejal a que visite las dependencias del cementerio para que "compruebe in situ las condiciones tan lamentables en las que trabaja este personal", señala.



Además, CSIF recuerda que la plantilla del cementerio "es cada vez más escasa lo que agrava la situación", por lo que asegura que "si no se soluciona de forma urgente acabará afectando al servicio que se presta a los ciudadanos".



Además, según asegura el sindicato, el deterioro de las instalaciones "ha llegado a tal punto que todavía no se han adaptado para que las personas con diversidad funcional puedan acceder de forma segura al cementerio".



Por último, CSIF reclama a Licerán que "liquide la deuda económica por servicios extraordinarios" que tiene con estos trabajadores, aunque es extensible al resto de empleados municipales, que se ven obligados a realizar para mantener la calidad del servicio a los ciudadanos de Cáceres, concluye.