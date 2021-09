La Feria de San Miguel de Cáceres contará con 73 atracciones y más de 100 puestos

Ep

Cáceres celebra del 23 al 29 de septiembre la Feria de San Miguel con 73 atracciones en el recinto ferial, donde también se instalarán 108 puestos de comida, tómbolas y otros juegos, además de 93 stands de bisutería.



Para garantizar las medidas de seguridad y evitar aglomeraciones, se ha diseñado un itinerario de entrada y salida y cada atracción será la responsable de la perimetración y de seguir estrictamente las protocolos de seguridad establecidas por Sanidad para evitar la propagación de contagios por coronavirus.



La programación se inaugurará el jueves 23 con los fuegos artificiales y el encendido de las luces del recinto ferial y el día del niño con descuentos en las atracciones será el lunes 27.

También se ha apostado por una feria inclusiva, por lo que los días 24, 26 y 28 de 18,00 a 20,00 horas no habrá música, para que las personas que tengan sensibilidad auditiva por diferentes factores puedan acercarse a disfrutar también de la feria.



De todas formas, se instalará un hilo musical único para evitar la contaminación acústica y garantizar que haya el mismo volumen en todo el recinto.



Respecto al resto de la programación específica de ferias, el día 24 se celebrará el concierto de Camela en el recinto hípico, con sillas bajas y altas. El Gran Teatro ha programado el espectáculo de Luis Piedrahita de 'Es mi palabra contra la mía' a las 20,30 horas para ese mismo día.



El día 25 tendrá lugar el Musical de Jesucristo Superstar en el Auditorio del Parque del Príncipe a las 19,00 horas; el concierto de Chloé Bird en el Gran Teatro a las 20,30 horas, y también se celebrará el Festival de Folklore 'Ciudad de Cáceres' en el Foro de los Balbos a las 13,00 horas.



Para los niños y niñas, continúa el programa de talleres de manualidades y actividades de ocio 'Dinamiz(arte)', el día 23 en La Cañada, el 24 en Castellanos, el 27 en el Rodeo-San Francisco, el 28 en La Mejostilla y el 29, en Residencial Gredos. Para los más jóvenes, los días 23, 24 y 25 se celebrará en el recinto hípico el festival de música Urban Fest San Miguel.



GRAN ESFUERZO



La concejala de Cultura y Festejos, Fernanda Valdés, ha presentado este viernes la programación de la feria de la que ha destacado "el gran esfuerzo realizado para que sea posible celebrarla", ya que el año pasado no su pudo llevar a cabo ni en mayo con su fecha habitual, ni en septiembre, y este año también se decisión aplazarla a septiembre, por lo que los cacereños no disfrutan de una feria desde San Fernando 2019.



Valdés ha incidido en que con la organización de esta feria se quiere apoyar a feriantes y empresarios del sector, que se ha visto muy perjudicado por la pandemia. Asimismo, ha pedido tanto a público como empresarios que cumplan todas las medidas sanitarias marcadas por Salud Pública, "pensando sobre todo en los niños y las familias, que tan bien lo han hecho durante este tiempo y se lo merecen".

Y, la edil ha concluido que "haremos incidencia en el uso de la mascarilla y hacemos un llamamiento al civismo para que no haya aglomeraciones".