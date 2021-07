Nace un nuevo pollo de alimoche en una torre de alta tensión en el paraje de Alcántara

Un nuevo pollo de alimoche ha nacido estos días en una torre de alta tensión situada en el paraje de Alcántara (Cáceres), un caso "extraordinario", ya que no se conoce en el mundo occidental otro caso de alimoches que aniden y procreen en un anidamiento situado en un apoyo eléctrico.



En concreto, según explica Red Eléctrica en una nota de prensa, ya el año pasado otro pollo de alimoche nació en las mismas circunstancias, por lo que se registró como el primero del mundo, y ahora, la misma pareja de alimoches, según han apreciado los expertos, ha repetido el suceso natural, confirmando que este tipo de infraestructuras "constituyen un espacio óptimo no solo para el anidamiento, sino para la procreación de esta singular rapaz", que está catalogada como en peligro de extinción desde 2007.



Así pues, el pollo, una hembra de unos treinta días, ha sido anillado por personal experto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en una labor en la que también han participado técnicos de Medio Ambiente de Red Eléctrica de España y de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura.



Además del anillo identificativo, se le ha colocado un receptor GPS que va a permitir el seguimiento del pollo una vez que eche a volar e inicie su etapa migratoria, explica la compañía.



El jefe del Departamento de Medio Ambiente de Red Eléctrica de España, Fernando Crespo, ha explicado que este nacimiento les hace "especialmente felices" ya que se trata de "una demostración de la convivencia y adaptación de estas rapaces a las infraestructuras eléctricas", concluye.



Por su parte, el funcionario del Ministerio de Transformación Ecológica Víctor García, que ha llevado a cabo el anillamiento y reconocimiento del pollo, "el hecho de que se haya repetido por segundo año consecutivo evidencia que no se trata de algo casual", tras lo que ha resaltado que "si la especie sigue así, puede ampliar su territorio, y las torres eléctricas, lejos de ser una amenaza, pueden convertirse en una oportunidad para el alimoche en esta zona".