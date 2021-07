Cáceres celebrará su feria del 23 al 29 de septiembre con atracciones y puestos de comida

Ep.

La ciudad de Cáceres celebrará su feria de San Fernando, que no tuvo lugar en mayo, del jueves 23 al miércoles 29 de septiembre y en el recinto ferial se instalarán atracciones y puestos de comida pero no se han autorizado casetas. También tendrá lugar en uno de los primeros días la Fiesta de la Primavera, que será en el recinto hípico y al aire libre, y Camela actuará en el mismo sitio el viernes 24.



El portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán, ha dado a conocer este viernes estos detalles de las ferias cacereñas cuyo formato se ha consensuado con los empresarios hosteleros y feriantes. No obstante, cuando llegue el momento, se ajustarán a las condiciones sanitarias de la pandemia.



Lo que sí habrá es dos días del niño con descuentos en las atracciones, "para que los más pequeños de la ciudad puedan disfrutar de las atracciones ya que no han podido hacerlo ni el año pasado ni en mayo", ha dicho Licerán.



El recinto contará con un hilo musical unificado y habrá dos horas al día de silencio, de 19,00 a 21,00 horas, para que puedan disfrutar de la feria las personas que tengan algún tipo de trastorno sensorial. "Hay personas más sensibles a los ruidos altos y así podrá ir toda la ciudadanía sin que la música alta supongo un impedimento para nadie", ha apostillado.



Respecto a la Fiesta de la Primavera, que podría ser el 23 de septiembre, el gobierno local cree que es "compatible con la feria" y contribuirá a generar "un espacio de ocio seguro y de disfrute de toda la ciudadanía".



Para el sábado día 24 hay programado un concierto de Camela en el recinto hípico con 2.000 entradas a la venta, pero de momento no se han anunciado grandes actuaciones de otros artistas nacionales.



"Nuestro deseo es celebrar una feria con la mayor normalidad posible pero tendremos que amoldarnos a las circunstancias y a los que nos digan las autoridades sanitarias, y dependiendo del estado de la pandemia y la vacunación en esas fechas se seguirá recomendando el uso de la mascarilla y las medidas de distancia social", ha subrayado el portavoz.



Licerán ha avanzado que hasta que llegue la fecha se seguirá en diálogo con los feriantes para fijar y revisar las condiciones en las que se celebrará la feria, dependiendo de la evolución de la pandemia. "Es una buena noticia que se pueda celebrar y esperamos hacerlo en las condiciones más seguras para toda la ciudadanía", ha concluido.