Comerciantes de Cáceres rechazan el cierre y piden una reunión "urgente" con el alcalde

La Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (AECA) ha registrado este jueves un escrito en el Ayuntamiento y en la Junta de Extremadura para mostrar su rechazo al cierre del comercio, pedir explicaciones de esta medida y aportar alguna solución a lo que suponen será "una ruina económica y social" para muchas familias que viven de este sector, muy castigado por la crisis provocada por la pandemia.



Así, tanto representantes de AECA como otras asociaciones de zona como Rodríguez Moñino, Astoria, Gómez Becerra o la plaza de los Maestros, han mantenido una reunión esta mañana en la que han solicitado una "reunión urgente" con el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, y la concejala de Comercio, María Ángeles Costa, con el objetivo de hacerles llegar su malestar por esta medida que se ha decretado en 16 localidades extremeñas, entre ellas la capital cacereña, por presentar datos de contagios superiores a los 500 casos en catorce días.



"Sabemos que la situación es muy grave y estamos de acuerdo en que se tomen medidas pero el cierre no es la solución", ha señalado la presidenta de AECA, Paki Campos.

Además, ha recalcado que esta medida no impide la movilidad de la población pues, los cacereños podrán desplazarse a otras localidades a comprar, máxime en este periodo de rebajas que comienza justo este jueves en la región, por lo que los contagios pueden seguir creciendo.



Por eso, los comerciantes creen que se pueden adoptar otras medidas como abrir los establecimientos con cita previa, reducir más el aforo de los locales o establecer jornadas continuadas de apertura con horarios limitados, ha explicado Campos en declaraciones a Europa Press.



Asimismo, no comparten que puedan seguir abiertos algunos negocios como floristerías, estancos, papelerías, gimnasios, tiendas de animales o parafarmacias, establecimientos estos últimos en los que se venden perfumes, mientras que, por ejemplo, una perfumería debe permanecer cerrada.



Campos ha resaltado que el comercio minorista cacereño "ha cumplido las normas sanitarias" y no hay conocimiento de que sea un foco de contagios de coronavirus, por lo que ha pedido a las autoridades que se adopten otras medidas que no castiguen a este sector que "no tiene la culpa de la situación".



ESCAPARATES CLAUSURADOS



Para protestar por la decisión de cierre, AECA ha propuesto a los comercios cacereños que clausuren los escaparates, apaguen las luces y cuelguen carteles en señal de rechazo a esta medida y de apoyo al sector, del que viven cientos de familias en la ciudad.



"El comercio es el medio de vida de muchas familias y si nos obligan a cerrar están abocando a mucha gente a una ruina social y económica", ha subrayado la recién elegida presidenta de AECA, que lleva poco más de un mes en el cargo.



Los comerciantes cacereños lamentan también que esta decisión se haya tomado en periodo de rebajas, ya que el aumento de ventas podría suponer "una inyección económica", y afectará también a los cambios y devoluciones de los regalos navideños que "no se podrán efectuar", ha indicado Campos, que no sabe si se podrán ampliar las rebajas ya que no se trata de una decisión de la administración local y el cierre del comercio no afecta a toda la región.



A este respecto ha incidido en que los cacereños no pueden comprar en su ciudad pero sí pueden hacerlo en las localidades limítrofes a las que no afecta el cierre, por lo que ha vuelto a insistir en que esta medida no acaba con la movilidad y "los cacereños podemos seguir expandiendo el virus por otras localidades", algo que se acabaría con un cierre perimetral de la ciudad en el que no se pudiera salir pero sí consumir en comercios y establecimientos dentro de la capital cacereña.



"Desde luego el cierre del comercio no es la solución", ha subrayado la presidenta de AECA, que también ha criticado que muchos empresarios no han recibido "todavía" una notificación de aceptación o rechazo a la solicitud de ayudas que estableció el Ayuntamiento de Cáceres para paliar la situación de los negocios en la primera ola de la pandemia.



Para abordar la situación actual del comercio local estaba prevista una reunión de AECA con el Gobierno cacereño el próximo día 26 de enero, pero ahora se solicita que ese encuentro se adelante debido a la "mala" situación del sector.