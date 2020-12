Cáceres reforzará vigilancia en lugares ocio donde puede haber aglomeraciones en Navidad

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres reforzará la vigilancia policial en los lugares de ocio donde puedan producirse aglomeraciones en las próximas fechas navideñas, especialmente al mediodía del 24 de diciembre, cuando es tradición salir a tomar las cañas por diferentes zonas del centro, para que no se produzcan escenas multitudinarias como otros años.



Y es que en la jornada de Nochebuena, los cacereños se suelen echar a la calle y quedan con familiares y amigos en diferentes zonas de ocio como la calle Fleming, Pizarro o las calles de los obispos, que tienen que cortarse al tráfico para garantizar la seguridad.



Este año, en la actual situación de pandemia, la cosa es todavía más compleja por lo que el concejal de Seguridad, Andrés Licerán, ha señalado que el Ayuntamiento de Cáceres pondrá a disposición "todos los medios municipales" para garantizar que se cumplan las medidas sanitarias decretadas.



El objetivo es "dar seguridad a las personas" pero también "velar por la salud y para que no se expanda la pandemia ni los contagios en unas fiestas que podrían, si no hacemos bien las cosas, hacernos retroceder en un camino que la ciudad está haciendo bastante bien", ha dicho Licerán.



El responsable de la seguridad ciudadana ha hecho estas declaraciones este jueves a preguntas de los medios tras la presentación de una campaña de reciclaje de vidrio a favor del Banco de Alimentos.



BAJAN LOS CONTAGIOS



Cabe recordar que la incidencia de contagios en la ciudad sigue bajando de forma progresiva ya que, si hace tres semanas se notificaron 147 contagios (del jueves 12 al miércoles 18 de noviembre), la cifra bajó a 117 casos registrados del jueves 19 al miércoles 25.



En la última semana, desde el jueves 26 de noviembre hasta este pasado miércoles, 2 de diciembre, la capital cacereña ha registrado 100 contagios, por lo que la cifra sigue disminuyendo, según los datos facilitados por el Servicios Extremeño de Salud (SES) y recogidos por Europa Press.